Misteriosul caz al FC Barcelona. Nu are bani să îşi plătească jucătorii, dar transferă pe zeci de milioane de euro. Situaţie similară, la scară redusă, în fotbalul românesc

Am auzit, în ultimii ani, mulţi foşti fotbalişti care au spus că nu mai urmăresc meciurile niciunui campionat, niciunei competiţii. Că totul s-a transformat în matematică, precizie, nu mai e loc de fantezie. În ultima vreme, însă, totul pare să fi devenit şi... business. I se mai zice şi altfel pe la noi...

FC Barcelona, un club cu serioase probleme financiare, este pe primul loc în lume la ciudăţenii. Deşi de mai bine de un an clubul catalan anunţă că are datorii, că nu are suficiente resurse financiare să îşi plătească proprii jucători la contractele semnate şi chiar le cere acestora să accepte reduceri salariale, pe Camp Nou au ajuns vara aceasta Robert Lewandowski şi Raphinha, aduşi cu o sumă de aproximativ 100 milioane de euro.

Cum se face că un club care se plânge de lipsa banilor pentru salarii, un club care spune că nu l-a putut păstra pe Lionel Messi, cu siguranţă cel mai important jucător din istoria acestei echipe, din cauza banilor, reuşeşte să aducă doi jucători pe bani foarte mulţi?

Ce mi-a atras atenţia este cazul lui Frenkie De Jong. Subiectul unui posibil transfer la Manchester United, olandezul mai are, se pare, de încasat restanţe salariale de la FC Barcelona. Aproximativ 17 milioane de euro, citeam la un moment dat. Acum, însă, aflu că FC Barcelona i-a cerut acestuia să accepte o reducere a salariului cu 50%, dacă vrea să rămână pe Camp Nou.

Evgeniy Levchenko, preşedintele Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti din Olanda, spune că ce face Barcelona este o escrocherie.

"Frenkie de Jong este aproape escrocat de către Barcelona, e o nebunie! Cred că Asociaţia trebuie să-i protejeze pe toţi fotbaliştii.

În aceste momente, un fotbalist este încolţit de club şi e vânat. Urmează să facem apel la forul internaţional, FIFPro, pentru susţinerea cauzei. Eu l-aş sfătui să nu accepte. Barcelona are responsabilitatea integrală. Politica pe termen lung a clubului este dramatică. E o nebunie atunci când fotbaliştii trebuie să plătească pentru dezordinea financiară", a spus Levchenko, potrivit Voetbalprimeur.

Vinde numele FC Barcelona? Cu siguranţă! Probabil că toţi jucătorii de fotbal visează să îmbrace tricoul celor de la FC Barcelona sau al celor de la Real Madrid. Dar în ritmul actual, fotbaliştilor din lotul vicecampioanei Spaniei li se va propune să joace pe salariul minim şi cel mult un abonament de Spotify Premium. Poate şi un cont de Netflix împărţit la patru jucători.

Situaţie similară, la scară redusă, în fotbalul românesc

În ultimii ani, fotbalul românesc s-a confruntat cu probleme financiare grave. Cluburi care intră în faliment, suporteri care pun bani mână de la mână pentru a ţine un brand în viaţă. Şi jucători neplătiţi cu lunile. În ultimele sezoane, aproape că nu a existat echipă de fotbal la care să nu fie întârzieri la salarii. Şi, cu toate asta, în fiecare perioadă de transferuri se aduceau, la acele echipe, jucători noi. Ademeniţi cu proiecte, obiective, salarii, bonusuri.

Jucătorii români poate mai ştiau la ce să se aştepte, la întârzieri, la plăţi făcute la 3-4 luni. Dar străinii? Mi-a rămas în minte cazul lui Alceus, de la Gaz Metan, care de sărbători nu avea bani să meargă acasă, la familie. Sau cazul lui Ronaldo Deaconu, care şi-a vândut maşina pentru că nu mai avea bani să plătească ratele la ea.

Ştiu, veţi spune mulţi că fotbaliştii aleargă după o minge pe zeci de mii de euro, sau chiar milioane de euro, dacă revenim la cazul FC Barcelona. Dar, aşa cum fiecare dintre noi vrea să fie plătit pentru munca depusă şi conform contractului semnat, probabil că aşa îşi doresc şi ei.

Iar bullyingul profesional nu este, niciodată şi nicăieri, rezolvarea problemelor financiare cauzate, de cele mai multe ori, de managerul unei firme/echipe, nu de jucători/angajaţi.

*Acest articol reprezintă o opinie

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News