Mister și moarte suspectă în cazul lui Gene Hackman și al soției sale. Descoperiri șocante, se fac teste toxicologice

Legendarul actor Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, au fost găsiți decedați ieri, în locuința lor din Santa Fe, New Mexico, după ce ar fi fost morți de "o perioadă îndelungată", potrivit autorităților locale.

Trupurile celor doi au fost descoperite în camere separate, împreună cu cel al unuia dintre câinii familiei, ceea ce a determinat autoritățile să considere decesele „suspecte”, potrivit NBC News.

Descoperirea șocantă

Cadavrele lui Hackman, în vârstă de 95 de ani, și ale soției sale, de 65 de ani, au fost găsite miercuri, după ce doi muncitori care efectuau lucrări de întreținere au observat ușa locuinței întredeschisă și au alertat autoritățile. Potrivit mandatului de percheziție, nu au existat semne de intrare forțată, iar trupurile prezentau „semne evidente de deces”.

Un bărbat care s-a identificat drept administratorul imobilului a sunat la 911 pentru a raporta descoperirea macabră. În înregistrarea apelului de urgență, acesta afirmă că nu a intrat în casă, dar putea vedea o persoană întinsă pe podea prin fereastră. „Nu se mișcă... trimiteți pe cineva cât mai repede”, a cerut el dispecerului.

Investigație în curs

Biroul șerifului din comitatul Santa Fe a demarat o anchetă, iar medicii legiști au efectuat autopsii pentru a determina cauza exactă a decesului. Până în prezent, nu s-au găsit semne evidente de traumatisme externe, iar testele pentru monoxid de carbon nu au indicat prezența substanței în aerul locuinței.

Corpul lui Hackman a fost descoperit într-o cameră de trecere din apropierea bucătăriei, iar soția sa a fost găsită pe podeaua băii, lângă un calorifer și o sticlă de medicamente eliberate pe bază de prescripție. Unul dintre câinii familiei a fost găsit fără viață în apropierea acesteia, în timp ce alți doi câini erau încă în viață – unul în baie și altul în exteriorul casei.

Deși nu există indicii clare care să sugereze o infracțiune, șeriful Adan Mendoza a declarat că toate posibilitățile rămân deschise. „Nu este normal să găsim două persoane decedate în aceeași locuință, iar acest aspect ne îngrijorează”, a afirmat el.

O carieră legendară

Gene Hackman a fost unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, câștigător a două premii Oscar pentru rolurile din The French Connection (1971) și Unforgiven (1992). De-a lungul carierei sale impresionante, a primit și patru Globuri de Aur, două premii BAFTA și un premiu Screen Actors Guild. Ultimul său rol pe marele ecran a fost în Welcome to Mooseport (2004), după care s-a retras definitiv din actorie.

Familia lui Hackman a transmis un scurt comunicat în care a declarat: „Pentru milioane de oameni din întreaga lume, Gene Hackman a fost un actor extraordinar, dar pentru noi a fost, înainte de toate, tată și bunic. Pierderea lui ne devastează și ne va lipsi enorm.”

Ancheta continuă, iar autoritățile speră ca testele toxicologice să ofere răspunsuri suplimentare cu privire la circumstanțele acestui eveniment tragic.

Rezultatele preliminare ale examenului medico-legal: nu au găsit semne de traumatisme externe, a declarat Biroul Șerifului din Comitatul Santa Fe. Cauza morții nu a fost încă stabilită; au fost solicitate teste pentru monoxid de carbon și toxicologie atât pentru Hackman, cât și pentru Arakawa.

Actorul Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, găsiți morți în casa lor din Santa Fe

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News