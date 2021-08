Mircea Radu, comentariu după mesajul tare al lui Badea despre arestul lui Cîțu în SUA

'(...) Se revine la program - Mircea Badea îmbrăcat în negru într-un decor în lumini reci. Vorbește despre Câțu și infracțiunea comisă acum douăzeci de ani în State. Gesticulează. Argumentează. Trece rapid din prezent în trecut, cu exemple. Probabil așa a făcut și premierul României, atunci, de pe o bandă de circulație pe-o alta de a atras atenția polițiștilor care l-au oprit, l-au reținut, l-au amendat.

”Cine a avut interes să scoată scheletul ăsta din dulap, acum, în preajma alegerilor din PNL?” - e o întrebare pe care am tot citit-o-n presă. Pe mine, Mircea Radu, cetățean român trăitor în România, nu mă interesează asta; ba, mai mult, mi se pare o tâmpenie să pui o asemenea întrebare.

Ce mi se pare grav și imoral e că domnul Câțu, când a aflat că e-n cărți pentru a fi premier, nu le-a zis celor care l-au propus ”domnilor, eu nu pot accepta așa ceva pentru că, acum mulți ani, am făcut o nasoală peste Ocean… și dacă se află mă fac de baftă”.

În rest, Mircea de la TiVi, e la fel ca acum douăzeci de ani - viu, cu replică, asumat, cu cojones; este unul (dacă nu cel mai) dintre prezentatorii de televiziune cu cele mai bune reflexe. Nu ne-am mai vorbit de ani de zile dar dacă ne-am întâlni, probabil, am râde la fel (...)', a scris Mircea Radu, pe pagina sa de Facebook.

Premierul Florin Cîţu a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost „închis” două zile pentru că ar fi condus „sub influenţa drogurilor sau a alcoolului”.

„Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că, în patru tururi de scrutin, nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a spus Florin Cîțu.

Mircea Badea: Domnul Cîțu sigur are de la procesul respectiv decizia onoratei instanțe, motivarea, actele de analiză. Să le arate!

Mircea Badea a comentat subiectul în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

„Cine a fost în Statele Unite ale Americii, eu am fost de multe ori, știe următoarele lucruri: Nu există filtre de poliție cum sunt la noi, nu stau să-și piardă timpul cu așa ceva. Ei se uită la trafic și, dacă îl văd pe unul că face ciudățenii, îl opresc. Te întreabă cine ești, ai băut etc? Și începe treaba. Dacă ai băut o berică, nu îți fac mare lucru, în niciun caz nu te țin două zile la pușcărie”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii „În gura presei”.

„Domnul Cîțu, confruntat cu această situație de care nu a povestit, a tăcut până acum, nimic nu a zis, confruntat cu documentul, a zis că băuse. Eu am ales să nu-l cred pe domnul Cîțu. Eu mi-aș paria viața pe varianta în care cred eu, acum, fără să clipesc! În opinia mea, zero la sută șansă să mă înșel. Dar nu o să spun la modul concret. Deci, eu, în mintea mea, nu am nicio îndoială. Dar, strict logic, eu îl cred pe Cîțu? Nu! ...) Domnul Cîțu sigur are de la procesul respectiv decizia onoratei instanțe, motivarea, actele de analiză. Să le facă publice, pentru a ne arăta că, într-adevăr, era alcool. Dacă era un om onest, spunea despre treaba asta. Când începuse să fie personaj, s-a dus la podcast și a povestit două ore toate nimicurile, și cum se ducea el la sală, cum spăla vasele... El nu a povestit sperând că nu se află”, în opinia lui Mircea Badea.

De asemenea, Mircea Badea a spus că nu-l interesează „cine l-a dat în gât pe Cîțu”, „pentru mine nu e miză”. „Mă interesează cum se comportă premierul”, a subliniat acesta.

„El sigur are actele! Să le arate! Eu, pe cuvânt, nu-l cred, pentru că nu am de ce. Nu e bine intenționat, pentru că, dacă era, spunea. Plus că se zice tinerețea... Avea 29 de ani! Alții, la 29 de ani, au copii și responsabilități. Copil ești până în 20 de ani. Avea 29 de ani, punct!”, a mai zis Mircea Badea.

