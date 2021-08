Imagini cu locul în care a fost arestat Florin Cîțu. Ce a scris presa locală din SUA la acea vreme / FOTO

StiriSuceava.net a consultat arhivele publicațiilor din Statele Unite și a identificat detalii inedite despre arestarea premierului Florin Cîțu în urmă cu 20 de ani și procesul prin care a fost condamnat penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.



Ziarele locale din SUA au făcut o tradiție din a oferi informații detaliate, inclusiv unele care în România ar putea fi considerate cu caracter personal, despre persoanele suprinse în flagrant de polițiști în timpul comiterii unor infracțiuni. La fel s-a întâmplat și în cazul actualului premier al României, Florin Cîțu.

În anul 2000, Florin Vasile Cîțu locuia în orașul Ames din statul Iowa și studia la universitatea de stat din localitate.

Duminică, 3 decembrie 2000, la ora 02:11, aflat la volanul unei mașini, Florin Cîțu a fost oprit în trafic la intersecția străzilor Elwood Drive (devenită între timp University Boulevrad) și Lincoln Way din orașul Ames. Florin Cîțu a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice.



Florin Cîțu a fost arestat și pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.



Ziarul local The Ames Tribune scria luni, 4 decembrie, că Florin Cîțu avea 28 de ani și locuia în clădirea situată pe strada Squaw Creek Drive, nr. 600. Intersecția în care a fost prins băut la volan se află la doi kilometri de locuința de atunci a lui Florin Cîțu, fiind situată la aproximativ jumătatea distanței dintre campusul universitar și locuință.

„Conducând în stare de ebrietate, la intersecția Elwood Drive și Lincoln Way (la ora 2:11 a.m.). În timpul unei opriri de rutină, șoferul a fost găsit sub influența unei băuturi alcoolice. lorin Vasile Cîțu, în vârstă de 28 de ani, 600 Squaw Creek Drive, a fost arestat și acuzat că ar fi operat în stare de ebrietate.”, acesta este articolul publicat în ediția din 4 decembrie 2000 a ziarului local The Ames Tribune.

Florin Cîțu a fost condamnat la 26 martie 2001 la două zile de închisoare și 1.000 de dolari amendă pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Ce spune tatăl lui Florin Cîțu, după ce acesta ar fi fost arestat în SUA

Sărind în în apărarea fiului, tatăl premierului, Vasile Cîțu, a declarat următoarele, în exclusivitate pentru FANATIK: ”Suntem oameni serioși sau ce? S-a întâmplat acum 20 de ani (n.r. arestarea lui Florin Cîțu), hai să fim serioși! Se știu ei, cei care scot asemenea informații pe piață, sunt penibili, ca să zic așa.. Dacă au ajuns să se preteze la asemenea lucruri, e grav.”

Părintele premierului a detaliat apoi: ”Eu nu știam ce a declarat Florin, m-a sunat o verișoară să îmi spună, că eu nu mă uit la televizor, că nu am la ce să mă uit”.

Despre incidentul petrecut în America, Vasile Cîțu a punctat: "Când era în America țineam legătura la telefon și parcă nu ne-a zis atunci direct de problema asta, probabil ca să ne protejeze pe noi, părinții".