Miracol în Turcia. O adolescentă a fost scoasă în viață de sub ruine după 80 de ore de la producerea cutremurelor - Foto

Deşi au trecut zile de când zeci de mii de oameni au fost prinși sub dărâmături, există încă persoane care mai sunt salvate.

În Turcia, la peste 80 de ore de la cutremur, Melda Adtas, o adolescentă în vârstă de 16 ani, a fost scoasă în viaţă. Tatăl său îndurerat a izbucnit în lacrimi de bucurie.

”Draga mea, draga mea”, a țipat tatăl, în timp ce salvatorii au scos-o pe Melda din ruinele unei case din Antakya, un oraş din provincia Hatay, una dintre cele mai afectate de cutremur.

Salvatorii au avut nevoie de 5 ore pentru a o scoate, după ce vecinii care au auzit sunete din pereţii crăpaţi au dat alarma. Când salvatorii au găsit-o pe Melda, aceasta era blocată sub un perete care s-a prăbuşit.

FOTO

