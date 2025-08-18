Data actualizării: | Data publicării:

Ministrul de Externe al Germaniei cere presiuni sporite asupra Rusiei înaintea summit-ului la care vor participa Trump, Zelenski și mai mulți lideri europeni

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
Tensiunile diplomatice legate de războiul din Ucraina ating un nou punct critic, în contextul în care președintele american Donald Trump găzduiește luni la Washington o întâlnire crucială cu liderii Ucrainei și ai Europei. Vizita survine la scurt timp după întrevederea pe care Trump a avut-o vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin, întâlnire ce a reaprins îngrijorările legate de posibila orientare a Casei Albe către o soluție favorabilă Moscovei.

Înaintea acestui summit, ministrul de Externe german Johann Wadephul a transmis un mesaj ferm de la Tokyo, subliniind necesitatea unui sprijin mai consistent pentru Kiev și a unei presiuni sporite asupra Rusiei. „Probabil nu este o exagerare să spunem că întreaga lume se uită la Washington”, a declarat acesta într-o conferință de presă comună cu omologul său japonez Takeshi Iwaya. Wadephul a accentuat că „garanţiile ferme de securitate sunt esenţiale”, întrucât „Ucraina trebuie să se poată apăra eficient chiar şi după un armistiţiu şi un acord de pace”, potrivit Reuters.

La întâlnirea de la Casa Albă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea mai întâi o discuție bilaterală cu Trump în Biroul Oval, urmând ca apoi să li se alăture liderii europeni prezenți în capitala americană, printre care cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și șefa guvernului italian Giorgia Meloni. De asemenea, în delegație se regăsesc Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Miza întâlnirii este uriașă, mai ales în condițiile în care Zelenski a respins recent propunerile formulate de Putin, care vizau cedarea teritoriilor din estul Ucrainei. „Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că putem începe acolo unde se află acum linia frontului”, a declarat liderul ucrainean duminică la Bruxelles, adăugând că legea fundamentală a țării sale nu îi permite să renunțe la teritorii.

Trump, care anterior părea să susțină ideea unui armistițiu rapid pentru a facilita discuțiile de pace, și-a schimbat poziția după întâlnirea cu Putin, dând semne că ar putea susține o formulă de negocieri convenabilă Kremlinului. „Președintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea s-o facă, sau poate continua să lupte”, a scris liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social.

Această schimbare de ton provoacă neliniște la Kiev, care mizează pe sprijinul financiar și militar al aliaților occidentali pentru a continua rezistența pe front. Zelenski a transmis însă un mesaj de încredere după sosirea la Washington: „Sunt recunoscător preşedintelui Statelor Unite pentru invitaţie. Cu toţii vrem în egală măsură să punem capăt rapid şi sigur acestui război. Rusia trebuie să pună capăt acestui război – războiului pe care l-a început. Şi sper că forţa noastră comună cu America şi cu prietenii noştri europeni va determina Rusia să ajungă la o pace reală”.

Pentru a evita ca Ucraina să fie marginalizată în eventualele discuții, liderii europeni s-au coordonat cu Zelenski duminică, stabilind o strategie comună înaintea întrevederii cu Trump. „Este important ca europenii să fie acolo: (Trump) îi respectă, se comportă diferit în prezenţa lor”, a explicat pentru Reuters Oleksandr Merejko, parlamentar ucrainean apropiat de Zelenski.

În replică, secretarul de stat american Marco Rubio a respins speculațiile privind o încercare de a-l proteja pe Zelenski de eventuale presiuni exercitate de Trump. „Nu vin aici mâine ca să prevină ca Zelenski să fie intimidat. Vin aici mâine pentru că am lucrat cu europenii. I-am invitat să vină”, a declarat oficialul american într-un interviu acordat CBS.

Pe teren, armata rusă continuă să avanseze lent, beneficiind de superioritatea numerică și de puterea de foc, în timp ce Kievul încearcă să valorifice sprijinul tehnologic și militar al Occidentului pentru a rezista. În aceste condiții, garanțiile de securitate solicitate de Germania și de alți aliați devin fundamentale pentru orice acord care ar putea fi semnat, astfel încât Rusia să nu mai poată ataca din nou Ucraina, așa cum s-a întâmplat după anexarea Crimeei în 2014 și invazia din 2022.

Ministrul de Externe al Germaniei cere presiuni sporite asupra Rusiei înaintea summit-ului la care vor participa Trump, Zelenski și mai mulți lideri europeni
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

