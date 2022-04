Mimi, totul despre lupta cu depresia. Cum se simte vloggerița, după ce a ajuns de urgență la spital: Eu aveam problema de mică

Mimi a avut mai multe probleme de sănătate, în ultimul timp. Vloggerița a fost internată în spital și a trebuit să urmeze o dietă destul de serioasă. Despre starea ei de sănătate și despre cum și-a petrecut ziua de naștere Mimi a povestit, în exclusivitate pentru Specatcola.

"Chiar astăzi am renunțat de tot la regim, mă simt mult mai bine. Două săptămâni am stat pe regim și sunt fericită că în sfârșit s-a terminat. Am avut o enterocolită, care a pornit de la un pește gătit acasă bio.

De ziua mea, abia ieșisem din spital. Am stat acasă, cu mama și cu o prietenă. Am primit foarte multe cadouri.", a dezvăluit Mimi, pentru Spectacola.

Mimi s-a luptat cu depresia foarte mulți ani

Mimi este una dintre persoanele publice care s-au luptat cu depresia încă de mică. Aceasta a depășit foarte greu acea perioada, iar terapia a fost cea care a ajutat-o.

"Eu aveam problema cu depresia de mică și abia acum, în iarnă, am reușit să scap de ea. Am avut un moment de realizare, în care mi-am dat seama că puteam să controlez ce simt și că puteam să rup un ciclu, ca eu să îmi continui viața normal, fără să mai fiu supărată tot timpul. Am fost ajutată foarte mult de terapie, dar și singură lucrez la mine. Citesc cărți de dezvoltare personală, ascult podcasturi în aceeași direcție și cumva realizarea a pornit dintr-un podcast de-a lui Joe Dispenza pe care l-am ascultat și a doua zi când m-am trezit am realizat totul", a mai spus ea. Interviul integral este aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News