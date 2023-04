'Veronica', primul spital social din România. Pr. Damaschin: Va aduce nu doar sănătate mamelor și copiilor sărmani, dar și demnitate, speranță, iubire / Video

'Veronica' va fi un centru medico-social unde oamenii sărmani, cu prioritate femeile însărcinate, mamele singure şi copiii vor avea acces la servicii medicale de înaltă calitate. Va avea în componență 24 de cabinete medicale cu numeroase specialități (obstetrică-ginecologie, neonatologie, endocrinologie, etc.), alături de un centru de fiziokinetoterapie, un centru de consiliere a adicției, dar și o cantină socială. Vom avea o dotare de înaltă clasă, vom avea un RMN, un CT etc. Vom oferi asistenţă medicală gratuită tinerelor mame și copiilor acestora, femeilor care nu-şi permit, din punct de vedere financiar, o investigație medicală de specialitate.', a spus părintele Dan Damaschin.

Mame eroine

'Este un proiect mai vechi al nostru, la care am visat foarte mulți ani, pentru că ne-am săturat să vedem cum mamele noastre cu mulți copii, mamele sărmane, sunt ignorate și marginalizate. Sunt niște mame eroine, care cresc între 3 și 12 copii. De-a lungul anului, am fost la mult prea multe înmormântări de mame, care nu au găsit sprijin în cei care trebuia să le ocrotească și să le ajute.', a declarat părintele Damaschin.

'În urmă cu vreo 2 ani, chiar după ce o mamă cu 5 copii a plecat la ceruri, ignorată de toată lumea în timpul ce suferea de cancer localizat la un picior, am găsit un om cu suflet mare, care a finanțat achiziția unui imobil, fost hotel. A durat 1 an și jumătate până ce am obținut autorizația de amenajare a spațiului, de Crăciun anul trecut.', a zis părintele Damaschin.

Investiție majoră

'Lucrăm la reamenajare ceea ce înseamnă destul de multă investiție pentru că nu vrem să avem situații neplăcute, precum s-a întâmplat când au luat foc spitale în pandemie. Avem nevoie de scări de acces, de lift, de instalații de cea mai bună calitate. De asemenea, considerăm că dotarea spitalului este solicitantă, dar credem că se justifică. Acesta este proiectul 'Veronica' unde sperăm, cândva în toamnă, după ce încheiem proiectul Grăuntele de lumină, Festivalul INIMO de la Iași și tabara de la mare cu cei 10.000 de copii... să ne concentrăm pe Spitalul Veronica.', a spus părintele Damaschin.

'Veronica' va aduce nu doar sănătate mamelor și copiilor sărmani...

'Este mult chiar și pentru oamenii noștri dragi care ne susțin cu toată puterea lor, dar nădăjduim că Dumnezeu ne va ajuta cu cele de trebuință pentru a acoperi bugetul uriaș în valoare 2 milioane de euro, fără TVA, de amenajare și dotare a Clinicii Veronica. Credem cu tărie că Veronica va aduce nu doar sănătate mamelor și copiilor sărmani, dar și demnitate, speranță și mai presus de toate iubire.', a mai declarat părintele Dan Damaschin, într-un interviu pentru DC News.

Variante de susținere a Clinicii Veronica - Conturi donații

ASOCIATIA GLASUL VIETII

RO64BTRLRONCRT00W8759401 (RON)

COD SWIFT: BTRLRO 22

RO49BTRLEURCRT00W8759401 (EURO)

RO89BTRLUSDCRT00W8759401 (USD)

RO17BTRLGBPCRT00W8759401 (Lire).

RO60BTRLCADCRT00W8759401 (USD CANADIENI)

Paypal: [email protected]

https://glasulvietii.ro/cum-donez/

Părintele Dan Damaschin este preot la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași. Este cunoscut și pentru acţiunile sale ample în plan social-filantropic.

Împreună cu voluntarii asociaţiei „Glasul Vieţii”, părintele Dan Damaschin are grijă de câteva mii de copii din judeţele Moldovei. Le oferă periodic haine, rechizite şi alimente.

În acest moment, aproximativ 2.900 de mame şi 10.000 de copii beneficiază de ajutorul preotului misionar Dan Damschin.

