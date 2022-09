Mii de dosare pe mesele judecătorilor. Alistar (CSM): 10% posturi vacante. Sunt puțini experți / video

Victor Alistar, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, a vorbit despre posturile vacante și despre nevoia permanentă de personal care să ușureze din capacitatea de lucru, mult peste măsură, a actualilor magistrați.

„Noi am făcut o propunere, și anume să nu ai o singură modalitate, să poți să primești înapoi în Magistratură pe foștii magistrați care au plecat, din motive neimputabile, sub condiția de a sta 5 ani de la momentul reîncadrării, indiferent când fac ei acei 25 de ani. Faptul că s-a făcut un abuz de acest mecanism nu înseamnă că trebuie să-l elimini, ci trebuie să-l corectezi. Ai nevoie de resursă umană și de capacitatea de a primi infuzie în sistem pentru a face față nevoilor sistemului public. Posturile vacante trebuie ocupate“, a punctat Victor Alistar.

„Câte posturi sunt vacante?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Sunt undeva aproape de 10% vacante“, a replicat Victor Alistar.

„Nu 10% prin procesele cu ANI (Agenția Națională de Integritate), cu 6-7 ani?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu! Mai sunt și codurile de procedură, mai sunt și organizări deficitare, de exemplu legislația privind expertiza judiciară și de foarte multe ori cauzele non-penale se prelungesc tocmai pentru că nu vin la timp rapoartele de expertiză, pentru că sunt puțini experți, ministerul nu scoate suficiente locuri. Sunt mai multe motive pentru care avem întârzieri în judecarea cauzelor, nu doar lipsa de personal, dar și asta e o chestiune“, a precizat Victor Alistar.

„Dar 10% nu e o cifră care să te sperie“, a adăugat Val Vâlcu.

„În momentul în care ai o încărcătură atât de mare pe judecător, este. Dacă am avea o încărcătură normală, poți să spui că este în marja aceea de corecție, de management, dar în momentul în care este super aglomerat, nu. Avem instanțe, de pildă, unde avem undeva la 1.500 de dosare per judecător pe an. Calculați la zilele lucrătoare, cam 230 de zile lucrătoare, câte dosare se soluționează în acel moment? E adevărat, unele mai complexe, altele mai puțin complexe, dar este enorm. Sunt și instanțe unde este mai liber, sunt doar vreo 500-600 de dosare, dar e vorba de un dosar întreg“, a adăugat Victor Alistar.

Întrebat de către jurnalistul Val Vâlcu „Ce a făcut rău Băsescu, dacă procurorul era în subordinea ministrului înainte de 2003?”, Victor Alistar a răspuns, în interviul acordat DCNews:

„El, cu mâna ministrului Monica Macovei, și-a luat numirile de procuror la el. În momentul în care și-a luat numirile de procuror la el, lucrurile au putut să stea altfel pentru că depășirea unor limite în cooperarea loială a dus la ce a zis cu gura lui, și anume cheile justiției, și acum plătește din plin aceste chei ale justiției. Tot în epoca lui s-a mers prin deciziile CSAT la o ingerință nepermisă a Serviciilor de Informații în justiție, ingerință care a fost stopată după venirea lui Eduard Hellvig la conducerea Serviciului Român de Informații. Noi știm și avem un raport al Inspecției Judiciare despre echipele mixte, despre protocoale, despre cum procurorii dădeau raportul cu privire la modul în care au valorificat informația transmisă de servicii și așa mai departe”, a spus Victor Alistar (citește continuarea AICI).

