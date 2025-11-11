€ 5.0854
DCNews Stiri Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară
Data publicării: 10:18 11 Noi 2025

Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară
Autor: Ioan-Radu Gava

mihai barbu Foto: Agerpres
 

Mihai Barbu demisionează de la conducerea ARF în urma anchetei DNA.

Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, instituție care gestionează proiecte de achiziție de material rulant de miliarde de euro și care administrează alte miliarde de lei în contracte de servicii publice, își dă demisia, scrie Club Feroviar.

Surse consultate de către Club Feroviar au declarat că acesta și-a înaintat demisia care va fi luată în considerare marți dimineața, odată cu începerea programului de lucru.

Mihai Barbu a demisionat după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Oficiali ai Ministerul Transporturilor au confirmat pentru Club Feroviar că Mihai Barbu și-ar fi înaintat demisia în contextul scandalului declanșat de ancheta DNA.

Sindicatele au solicitat demisia

Blocul Național Sindical (BNS) ceruse deja public înlăturarea sa, acuzând că menținerea în funcție a unui oficial anchetat penal „pune sub semnul întrebării integritatea proiectelor derulate prin ARF”.

Demisia survine într-un moment critic pentru instituție, care gestionează programele de achiziții și investiții feroviare din PNRR și fonduri europene. Retragerea lui Mihai Barbu vine cu doar câteva luni înainte de expirarea termenului PNRR, program în cadrul căruia sunt cumpărate mai multe rame electrice.

Guvernul urmează să numească un președinte interimar, pentru a evita blocarea contractelor aflate în derulare. În plan judiciar, Mihai Barbu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

