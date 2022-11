Mi-Th influencer, invitată Teodora Natalia Drăghici. Răspunsuri la cele mai interesante întrebări despre tatuajul sprâncenelor / video

Pasionații și interesații de dermopigmentare o vor întâlni pe Teodora Natalia Drăghici la DC News și Spectacola, în cadrul emisiunii Mi-Th influencer, realizată de Mirela Vescan și Thea Haimovitz.

Teodora Natalia Drăghici este tehnician îndepărtare tatuaj.

Dermopigmentarea este o ramură mai recentă a industriei de înfrumusețare și practic acum se dezvoltă



Ce înseamnă, de fapt, dermopigmentarea? Înseamnă arta tatuajului la nivelul feței, înseamnă că se pot reconstrui sprâncenele și buzele, se pot farda ochii și mai rar obrajii.



Tehnicile de lucru sunt variate, se folosesc pigmenți semi-permanenți, se realizează adevărate opere de artă. La noi în țară există deja nume consacrate de artiști dermo-pigmentiști. Bucureștiul a fost, de curând, epicentru acestor artiști în arta dermopigmetării. Teodora Natalia Drăghici a organizat, de curând, conferința PMU East Eurooean Conference. Au participat 10 țări, a avut loc o gală de premiere, au fost seminarii și demonstrații.



Se pare că toți specialiștii din întreaga lume caută permanent soluții tehnice și estetice pentru a mulțumi cererea din ce în ce mai mare a publicului. La noi în țară există o comunitate de câteva mii de dermopigmentiști, iar unii sunt de valoare internațională.



Cele mai cerute tehnici de dermopigmentarea sunt microblading și tehnica powder. Liniile și punctele pot fi trasate atât de frumos și de fin încât pot fi confundate ușor cu un machiaj natural foarte bine executat.



Sunt multe întrebări despre tatuajul sprâncenelor: cât costă o procedură, cât durează tatuajul în sine, ce tip de cerneluri-vopsele se folosesc. Alte întrebări: doare procedura? Se folosesc șabloane? Se pot șterge tatuajele dacă nu le mai dorim? Teodora Natalia Drăghici are răspunsurile pe care le veți găsi doar la DC News și Spectacola.

„Procedura de îndepartare a tatuajelor m-a atras de la început, dar consideram că nu am timp și destulă capacitate pentru a face asta. A fost suficient să aud glasul trist al unei fete cu o severă depresie cauzată de niște sprâncene negre-albăstrui, asimetrice și care nu se încadrau deloc pe chipul ei. A insistat atât de mult să o ajut, de aceea am decis să fac tot ce pot. Așa am constatat că, iubesc să fac acest lucru, iar îmbrățișările și fericirea ei, imediat ce s-a văzut în oglindă a fost ușa deschisă către o serie de alte proceduri reușite.

Au trecut deja câțiva ani de la prima procedură, timp în care am învățat și am pus în practică tot ce am învățat. Indiferent de metoda aleasă, am pus pe primul loc mereu siguranța clienților. Am ales soluții ce nu lezează pielea sau firul de păr și nu lasă urme pe suprafața de unde se extrage pigmentul”, a zis Teodora Natalia Drăghici.

Așadar, duminică, de la ora 11.00, Mirela Vescan și Thea Haimovitz vă așteaptă la emisiunea Mi-Th influencer - pe DC News și Spectacola - atât Facebook, cât și Youtube. Stați cu noi!

