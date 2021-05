Metode corecte de măsurare a hipertensiunii arteriale. 10 reguli pentru verificarea eficientă

Hipertensiunea arterială este unul dintre principalii factori care contribuie la mortalitatea de cauză cardiovasculară, atât la nivel global, cât și în țara noastră, unde are o prevalență de 45% în rândul adulților.

Tema din acest an a Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale, marcată în fiecare an la 17 mai, este Măsurați-vă tensiunea arterială cu precizie. Controlați-o, trăiți mai mult şi are ca principal obiectiv creşterea nivelului de conștientizare la nivel mondial, asupra metodelor precise şi corecte de măsurare a tensiunii arteriale.

Doar 30% dintre pacienții tratați pentru hipertensiune arterială au, în mod constant, valori normalizate, adică sub 140/90 mmHg.

Alegerea acestei teme se bazează pe statistici globale, indicând faptul că la nivel mondial mai puțin de 50% dintre adulții cu hipertensiune (TA sistolică ≥140 mm Hg, TA diastolică ≥90 mm Hg sau tratament cu antihipertensive) erau conștienți de faptul că aveau tensiune arterială mare. În rândul anumitor populații, gradul de conștientizare este foarte scăzut, ajungând la sub <10%.

Pentru a spori conștientizarea asupra metodelor corecte de măsurare a hipertensiunii arteriale, există trei componente importante:



(1) stabilirea unor programe de screening comunitar pentru recunoașterea TA crescute la persoanele cu risc;



(2) promovarea măsurării de rutină a tensiunii arteriale de către profesioniștii din domeniul sănătății;



(3) educarea pacientilor pentru automasurarea TA la domiciliu.

Hipertensiunea arterială este responsabilă, prin complicațiile sale, pentru 45% din totalul deceselor cauzate de boli cardiovasculare și 51% dintre decesele cauzate de accidente vasculare cerebrale, care împreună sunt cele mai importante cauze de morbiditate și mortalitate la nivel mondial. Reducerea valorilor tensiunii arteriale salvează vieți!

Se estimează că până în anul 2025, prin îmbunătăţirea modalităţilor de măsurare a tensiunii arteriale, vom putea observa o reducere cu 25% a cazurilor de hipertensiune arterială necontrolată.

CUM SE MĂSOARĂ CORECT TENSIUNEA ARTERIALĂ?

ESH (European Society of Hypertension) a publicat recent un Ghid practic pentru măsurarea corectă a tensiunii arteriale, inclusiv pentru automăsurarea la domiciliu, care a căpătat în ultimii ani importanţă crescândă pentru conştientizarea bolii şi creşterea aderenţei la tratament.

Tensiunea arterială se poate măsura folosind o gamă variată de dispozitive: manuale, cum este

clasicul tensiometru medical, sau automate. Cele automate pot fi fixe, asemenea celor din spitale şi farmacii, sau portabile, de mici dimensiuni, accesibile pentru a fi procurate şi utilizate la domiciliu. Trebuie să avem în vedere importanța calibrării corecte a acestor dispozitive.

Tensiunea arterială se măsoară corect în șezut, la oricare din brațe (ideal la ambele, pe rând), cu brațul relaxat. Trebuie să vă asigurați că sunteți relaxat în momentul măsurătorii și că au trecut minim 15 minute de la un efort fizic mai intens. Rezultatul, cele două numere obținute, tensiunea arterială sistolică și diastolică, nu trebuie să depășească valorile de 130 și 85 de milimetri coloană de mercur.

Cele 10 reguli pentru măsurarea corectă a hipertensiunii arteriale

1. Odihniţi-vă 5 minute înainte de a vă măsura tensiunea;



2. Nu consumaţi nicotină sau cafea timp de o oră înainte de măsurare;



3. Nu măsuraţi tensiunea când simţiţi nevoia de a urina. Vezica plină poate duce la creşterea tensiunii cu aprox. 10 mmHg;



4. Măsuraţi tensiunea pe încheietura mâinii neacoperită, în poziţie aşezată, cu spatele drept;



5. La folosirea unui tensiometru pentru încheietura mâinii ţineţi manşeta în timpul măsurătorii la nivelul inimii. La un tensiometru pentru braţ, manşeta se poziţionează automat pe braţ la înălţimea corectă;



6. Nu vorbiţi şi nu vă mişcaţi în timpul măsurării. Vorbitul creşte valorile măsurate cu aprox. 6 – 7 mmHg; 7. Aşteptaţi cel puţin un minut între două măsurători pentru ca presiunea din vase să revină la starea iniţială, permiţând repetarea măsurării;



8. Notaţi valorile măsurate în carnetul personal de monitorizare a tensiunii arteriale: împreună cu aceste valori, scrieţi în carnet de fiecare dată şi medicamentele administrate, indicând data şi ora;



9. Măsuraţi-vă cu regularitate tensiunea arterială. Chiar dacă valorile s-au îmbunătăţit, acestea trebuie controlate în continuare!



10. Măsuraţi tensiunea arterială la aproximativ aceeaşi oră.

***

CUM PUTEM ŢINE SUB CONTROL TENSIUNEA ARTERIALĂ?

Stilul de viață are o importanță deosebită în prevenirea și tratarea hipertensiunii arteriale: obezitatea, sedentarismul, excesul de sare, alimentația bogată în alimente procesate și cu un conținut ridicat de grăsimi, alcoolul și tutunul sunt printre principalele cauze ale unei tensiuni arteriale crescute.

Modificările stilului de viață prin care oricine își poate îmbunătăți tensiunea arterială includ:

• Menţinerea sau aducerea greutăţii la un nivel optim, controlul aportului caloric • Reducerea grăsimilor monosaturate din alimentație;



• Reducerea conținutului de sare în dietă;



• Antrenament fizic regulat;

• Scăderea consumului de alcool;

• Eliminarea fumatului.

Acest comunicat este semnat de către doamna Prof. Dr. Doina Dimulescu (Preşedintele Societăţii Române de Hipertensiune Arterială) şi de domnul Prof. Dr. Bogdan A. Popescu (Preşedintele Societăţii Române de Cardiologie).