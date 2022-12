Messi după ce l-a depăşit pe Maradona: Diego ar fi super fericit pentru mine

Lionel Messi a devenit miercuri fotbalistul argentinian cu cele mai multe meciuri disputate la Cupa Mondială (22), depăşindu-l pe idolul său Diego Maradona, după succesul naţionalei 'albiceleste' în faţa Poloniei (scor 2-0), graţie căruia sud-americanii s-au calificat în optimile de finală ale competiţiei.

'Am aflat acest lucru de curând, nu ştiam. Este o bucurie pentru mine să pot continua să obţin astfel de recorduri. Cred că Diego ar fi super fericit pentru mine, pentru că mereu mi-a arătat multă afecţiune, a fost mereu fericit când lucrurile au mers bine pentru mine', a declarat Messi la finalul meciului de miercuri.

Căpitanul Argentinei, care a ratat un penalty chiar înainte de pauză (39), s-a declarat mulţumit de prestaţia echipei sale în faţa polonezilor. 'Ne-am atins primul obiectiv, care a fost să ieşim din această grupă, după ce am început aşa cum am făcut-o (înfrângere în faţa Arabiei Saudite, scor 1-2 - n.red). Am fost foarte frustrat că am ratat penalty-ul, pentru că ştiam că un gol poate schimba tot jocul, că pe poate face să joci altfel. Dar cred că după penalty-ul pe care l-am ratat echipa a ieşit mai puternică', a mai spus starul argentinian.

'Cei de pe bancă m-au încurajat şi cred că am făcut un meci grozav, un joc frumos. După primul gol, totul a mers aşa cum ne-am dorit. Am reînceput să facem ceea ce am făcut de atâta timp şi ceea ce am încercat să facem de la începutul Cupei Mondiale, dar nu am putut din diverse motive. Însă faptul că am reuşit să o facem astăzi ne dă încredere pentru viitor', a asigurat Messi.

În optimile de finală, Argentina va întâlni Australia, iar decarul argentinian a comentat: 'Ştim că de acum înainte totul este foarte dificil. Că oricare ar fi adversarul, va fi complicat. Am văzut recent, chiar noi, că orice adversar poate face un meci bun împotriva ta şi te poate învinge. Aşa că de mâine începem să ne pregătim'.

Argentina va înfrunta Australia în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2022, sâmbătă, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayann (21:00).

Selecţionerul Argentinei nu subestimează Australia, adversara din optimile de finală: „Arabia Saudită ne-a învins şi nu ne aşteptam”

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, nu consideră naţionala ţării sale una dintre favoritele la câştigarea Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2022, unde va înfrunta în optimile de finală Australia, o echipă care nu trebuie subestimată.

'Toate echipele sunt dificile şi s-a demonstrat. Arabia Saudită ne-a învins şi nu ne aşteptam. O echipă europeană, africană sau sud-americană te poate învinge. Jucând chiar şi bine, te poate învinge. Şi asta s-a întâmplat cu Arabia Saudită.

Toate meciurile sunt grele şi oricine crede că va fi uşor cu Australia se înşeală, a declarat Scaloni la finalul meciului cu Polonia, disputat miercuri la Doha şi câştigat de argentinieni cu 2-0.

'Polonia nu m-a surprins, dar dacă a făcut un meci mai slab, a fost meritul nostru. Nu i-am permis lui Lewandowski să beneficieze de mingi şi nu au putut lansa contraatacuri. Este mai mult meritul nostru decât greşeala lor.

Am făcut un joc bun, dar nimic mai mult. Nu suntem candidaţi la nimic, nu suntem favoriţi la nimic. Suntem o echipă care se va lupta, dar nu trebuie să credem că vom fi campioni mondiali doar pentru că am câştigat în această seară.

Jucătorii care au intrat în această seară au fost buni, dar ne gândim întotdeauna la grup', a mai spus selecţionerul argentinian.

Argentina a învins Polonia prin golurile marcate de Alexis Mac Allister (47) şi Julian Alvarez (68), clasându-se pe primul loc în clasamentul final al Grupei C.

Sâmbătă, în optimile de finală, naţionala 'Albiceleste' va înfrunta Australia, ocupanta locului secund în Grupa D, notează Agerpres.

