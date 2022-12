Meghan Markle și prințul Harry, noi imagini. Badea: Sunt sătul de victimizare. Murim pe loc, n-ai cum!

Au apărut primele imagini ale mult-aşteptatului serial documentar despre viaţa lui Meghan Markle şi a prinţului Harry. Acest prim trailer prezintă câteva fotografii alb-negru din viaţa privată a cuplului. „Nimeni nu vede ce se întâmplă în spatele uşilor închise”, spune Harry. Subiectul a fost comentat, luni seară, la Antena 3 CNN.

„Nu știm dacă ceea ce vor spune este chiar adevărul”, a zis Răzvan Dumitrescu. „Este adevărul din punctul lor de vedere, e adevărul lor”, a comentat Sabina Iosub.

„Sunt sătul de victimizare”, a intervenit Mircea Badea. „Sunt unii care au multe milioane, care nu au nicio grijă practic, și care sunt așa de defavorizați, și au fost așa de atacați, și au trecut prin atât de multă suferință...”, a spus Mircea Badea pe un ton ironic.

„Ea a explicat că dânsa are și un podcast, unde ne-a spus cât de victimă e. Și cred că trebuie să o ajutăm sau ceva. Să o susținem. Eu o susțin, că nu mă doare gura, vă dați seama, dar e nenorocire...”, a continuat Mircea Badea în stilul caracteristic.

„Atunci când a venit în Marea Britanie de la Hollywood la ditamai casa regală britanică, a zis că nici nu a știut care e imnul Marii Britanii, a trebuit să-l caute pe Google. Cum să nu ți se rupă sufletul când auzi povestea asta?!”, a spus Mircea Badea.

„Și de abia aștept să aud de la prințul... Cum îl cheamă... Să aud cât de multă treabă a avut în viață, și ce greu a fost, de abia aștept să aud adevărul”, a mai zis Badea.

Revenind la Meghan Markle, „s-a comparat în podcast chiar cu Nelson Mandela. Murim pe loc, n-ai cum!”, a mai zis Mircea Badea.

Meghan şi Harry, care s-au despărţit de familia regală la începutul lui 2020, în septembrie acelaşi an au semnat un acord de milioane de dolari cu Netflix. Ei au negat atunci, prin purtătorul de cuvânt, „că participă la vreun reality show”.

„Harry & Meghan" se prezintă aşadar ca un serial documentar, şi nu un reality show, care va fi difuzat „în curând” pe platformă. Potrivit jurnalistului Omid Scobie, autorul unei cărţi despre cuplu, documentarul va fi difuzat pe 8 decembrie. Include mărturii „de la prieteni, membri ai familiei şi istorici care discută despre starea Commonwealth-ului şi despre relaţia familiei regale britanice cu presa”.

Pe 10 ianuarie, Prinţul Harry îşi va continua dezvăluirile într-o carte intitulată „Spare", pe care familia regală o aşteaptă cu oarecare îngrijorare. Această lucrare promite a fi „un portret cinstit şi personal” al prinţului.

Citește și...

Mai mulți angajați regali ar fi auzit-o pe Meghan Markle spunând ”nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta”

Tina Brown susține, în cartea sa „The Palace Papers: Inside The House of Windsor – The Truth and the Turmoil”, că Meghan Markle a dorit să aibă un statut de „doamnă la conducere”, după ce ea și Harry au avut succes cu turneul din Australia, la scurt timp după nunta lor.

Meghan Markle nu ar fi înțeles care este scopul acestor angajamente oficiale. Un fost angajat de la Palat i-a spus Tinei Brown că ducesa de Sussex a considerat multe vizite de modă veche și că ea ar fi preferat să scoată în evidență anumite cauze pentru care lupta, scrie Mirror.co.uk.

La întoarcerea din turneu, Meghan Markle nu a putut să înțeleagă de ce nimeni nu o felicită. Atunci, potrivit autoarei, Meghan Markle a considerat că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea de Familia Regală”.

Mai mult, conform sursei citate, mai mulți angajați regali ar fi auzit-o pe Meghan Markle spunând, cu diferite ocazii: „Nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta!”

