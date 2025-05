Medvedev avertizează: "Negocierile nereușite pot duce la o etapă mai teribilă a conflictului, cu arme și participanți noi"

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a transmis un avertisment dur către „dușmanii Rusiei” care condiționează negocierile pentru pacea în Ucraina prin ultimatumuri. Într-o postare pe platforma X, fostul premier rus a subliniat că o rundă de discuții poate să se încheie fără succes, ducând chiar la o amplificare a conflictului. Declarația sa survine după o primă etapă eșuată a negocierilor de la Istanbul, în urma căreia Volodimir Zelenski și aliații europeni i-au cerut lui Donald Trump să impună sancțiuni severe Rusiei, în cazul în care aceasta nu acceptă un acord de pace.

„Toți dușmanii Rusiei care lansează ultimatumuri de negociere ar trebui să își amintească un lucru simplu: doar negocierile de pace nu conduc întotdeauna la încheierea ostilităților. Negocierile nereușite pot duce la declanșarea unei etape mai teribile a războiului, cu arme și participanți noi.”, a transmis Medvedev pe rețeaua socială X.

În paralel, Donald Trump a anunțat, sâmbătă, că luni va purta o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, începând cu ora 10:00, având ca temă încetarea conflictului din Ucraina. Ulterior, președintele american va discuta cu Volodimir Zelenski, iar apoi vor fi implicați și lideri ai unor state membre NATO. Trump și-a exprimat speranța ca, până la sfârșitul zilei de luni, să se ajungă la un armistițiu în Ucraina.

Reamintim că delegațiile Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit vineri la Istanbul pentru a avea primele discuții directe din ultimii trei ani, însă nu s-au înregistrat progrese semnificative în vederea opririi războiului. Statele Unite, care mediază procesul de pace, consideră că o întâlnire directă între președinții Donald Trump și Vladimir Putin reprezintă singura cale pentru deblocarea negocierilor, conform Agerpres. Cei doi lideri au discutat telefonic de mai multe ori, dar nu s-au întâlnit față în față de când Trump și-a început cel de-al doilea mandat la Casa Albă.

O dronă rusească a lovit un autobuz, ucigând nouă persoane și rănind alte patru în regiunea Sumî, au declarat sâmbătă oficialii ucraineni, într-un atac care a avut loc la câteva ore după ce Moscova și Kievul au purtat primele discuții directe de pace din ultimii ani, potrivit Reuters.

„Nu este doar un alt bombardament – este o crimă de război cinică”, a transmis Poliția Națională a Ucrainei într-o postare pe aplicația Telegram.

Ihor Tkacenko, șeful administrației militare din Sumî, a declarat pe Telegram că este în desfășurare o operațiune de salvare.

Întâlnirea oficialilor ruși și ucraineni din Turcia, desfășurată vineri, nu a reușit să ducă la un armistițiu temporar. A fost primul dialog direct între cele două părți de la începutul războiului declanșat de Rusia în februarie 2022. Citește toată știrea aici!

POSTARE X:

All enemies of Russia that issue negotiating ultimatums should remember a simple thing: peace negotiations alone do not always lead to the end of hostilities.



Unsuccessful negotiations can lead to the onset of a more terrible stage of the war with new weapons and participants.