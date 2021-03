Medicul Cătălin Denciu, eroul de la ATI Piatra Neamţ, paşi mari spre recuperare completă. "Pot deja să merg cu bicicleta"

Medicul român Catalin Denciu este internat la Spitalul Militar Regina Astrid din noiembrie 2020. Se uită înapoi la șederea sa ca pacient în spital înainte de a fi transferat la spitalul Saint-Luc, unde începe următoarea fază a reabilitării sale.

"Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă”, spune el. „Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie . Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Împăturirea brațelor este încă dificilă, așa că urmez o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții și terapeutul ocupațional pentru a învăța să-mi mișc coatele din nou.

Reabilitarea este departe de a se termina, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși”, a declarat medicul, conform Beldefnews.

Soţia medicului este şi ea în Belgia, unde învaţă tot ce trebuie pentru a se putea îngriji de recuperarea sa după ce Cătălin Denciu va fi externat.

