Medicii ATI amenință cu demisia în bloc dacă li se reduc veniturile

Președintele Dorel Săndesc consideră că este incalificabil ca în plină criză sanitară clasa politică să atenteze la veniturile personalului medical, transmite Spot Media.

”E incalificabil ca, în cea mai mare criză sanitară din istoria modernă, clasa politică să îşi permită să atenteze la veniturile personalului medical! Dacă această tendinţă se confirmă, reacţia comunităţii AŢI va fi una pregătită de mult: demisia în bloc şi organizarea noastră ca şi grup/societate liberală care să ofere servicii de specialitate spitalelor.

Am lucrat la această soluţie „Exit” înainte de creşterea salariilor, am consultat jurişti şi chiar Consiliul Concurenţei, propunerea a fost primită cu entuziasm de colegi la Congresul nostru şi apoi le-am „fluturat-o” autorităţilor pe sub nas-şi sigur şi această perspectivă îngrijorătoare pentru ei a contribuit la decizia majorărilor salariale…”, afirmă Dorel Săndesc.

El subliniază că o asemenea soluţie – practicată în multe ţări, inclusiv în Polonia – ar absolvi personalul ATI de responsabilitatea pentru toate deficienţele sistemului.

”La urma urmei, o asemenea soluţie – practicată în multe ţări, inclusiv de colegii din Polonia, pe care i-am consultat – ne-ar absolvi de responsabilităţile pentru toate deficienţele sistemului (care acum ni se pun în mod nedrept în spate), rămânând că noi să răspundem doar de ceea ce facem, de profesionalismul nostru. Şi astfel grupul nostru, independent, liberal, va deveni un agent mai eficient al schimbării, pentru că va impune, contractual, respectarea standardelor”, declară Dorel Săndesc.