Mărturiile cutremurătoare ale turiștilor români din Maroc: În două secunde, totul se prăbușea în fața noastră

Este dezastru în Maroc, după cutremurul devastator, cu magnitudinea 6,8, ce s-a produs, vineri spre sâmbătă noapte, în zona munților Atlas. Peste 2.000 de morți și mai mult de 1.000 de răniți, sute dintre aceștia, în stare critică, acesta este bilanțul, încă provizoriu, al cutremurului din Maroc, relatează Pro Tv. Oamenii care au simțit seismul pe pielea lor, spun că nu vor uita prea curând momentele de groază prin care au trecut.

VEZI ȘI: Precizările MAE referitoare la seismul din Maroc

"Am părăsit casa imediat și am ieșit în stradă, unde era toată lumea. Oamenii au dormit toată noaptea în curți și pe străzi", a spus Hassan Bouna, producător în domeniul electronicii.

"Când a început cutremurul, nici nu știam ce se întâmplă. Luam masa când s-a întrerupt curentul și habar nu aveam ce se întâmplă. Copiii noștri, familia noastră nu mai știa dacă sunt vii sau au murit. Sperăm să primim ajutoare de la oameni, Dumnezeu să îi răsplătească!", a declarat Rokaya, localnic din Douar Tagadirte Tidili.

"Căutam prin ruine și un alt locatar a venit să ne ajute. Nu înțelegeam ce s-a întâmplat. O întreagă familie cu șase membri a murit în timpul cutremurului. Toată lumea se teme, șase oameni morți", a mărturisit Abderrahim, localnic din Douar Tagadirte Tidili.

"A fost foarte, foarte puternic. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Cele mai mari distrugeri sunt în orașul vechi, Medina. S-a prăbușit vârful minaretului în piața centrală. Acolo am văzut multe case vechi care au căzut", a spus un localnic

Epicentrul seismului cu magnitudinea 6,8 a fost în Munții Atlas, la o adâncime de 19 kilometri, iar orașul Marakesh se află la 71 de kilometri depărtare.

Mărturiile turiștilor români din Maroc

Și turiștii români aflați în vacanță în Maroc au simțit pe viu cutremurul.

"Clădirea întreagă (unde erau cazați turiștii) s-a zguduit, am crezut că se vă prăbuși",a povestit un turist român/â.

"Din instinct de supraviețuire, am părăsit rapid locul. Am coborât scările. Auzeam strigăte, plânsete... Am ieșit cât am putut de repede în afara clădirii. Am văzut oameni în pijamale, alții desculți... Oameni panicați, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități..." , a mărturisit un alt turist român.

"Eram cu prietenul meu, nu știam cu adevărat ce se întâmplă, dar, în două secunde, totul se prăbușea în fața noastră, chiar acolo... Am început să fugim, să fugim, să fugim... Vedeam oamenii cum ies din case, strigă, plâng. Groaznic", a spus altul.

"La intrarea în camera de hotel, soția mea a strigat: "Dragule, e un incendiu". Dar era un fel de fum, praf care intra prin aerul condiționat, venea de peste tot. Cutremurul a durat câteva secunde, se auzea ca o avalanșă", și-a amintit un at român.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News