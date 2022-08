Mărturia unui soldat rus: Am împușcat civili și i-am jefuit. Erau și copii acolo - Video

Rusia este zguduită de mărturiile unui soldat rus care a vorbit despre ororile comise de către armata lui Putin în Ucraina. Bărbatul a povestit cum au împușcat civili și au jefuit locuințele ucrainenilor. Declarațiile acestuia au fost publicate de un site rusesc de investigații. Soldatul spune că acum se așteaptă să fie încarcerat, dar nu pentru crimele făcute pe frontul din Ucraina, ci pentru informațiile pe care le oferă, relatează Realitatea Plus.

"Eu, Frolkin Daniil Andreevici, mărturisesc toate crimele pe care le-am comis în Andriivka. Mărturisesc că am împușcat civili, că am jefuit civili, că le-am confiscat telefoanele și mărturisesc că comandamentului nostru nu-i pasă de luptătorii noștri, de întreaga infanterie care luptă pe linia frontului.", a spus soldatul rus.



Soldatul a mai povestit reporterilor că a decis să vorbească despre aceste lucruri pentru a salva alți colegi soldați care sunt trimiși în Ucraina pentru "măcel".



"Da, am împușcat un civil acolo pentru că a furnizat forțelor ucrainene coordonatele de localizare a coloanelor militare rusești staționate în zonă. Acolo erau și copii. Apoi am luat telefonul din zona de unde era totul lichidat. Așa că am început să-mi fac poze. Și aici sunt și celelalte trei persoane împușcate. Una la subsol, una în aceste lanțuri și una în grădină.", a mărturisit soldatul rus.

În plus, soldatul rus a cerut și pedepsirea mai multor oficiali militari de rang înalt, inclusiv a șefului Brigăzii 64 din care a făcut parte, despre care a spus că este responsabil de moartea soldaților ruși. Cât despre jafuri, acesta a spus că militarii au furat din case tot ce le-a căzut sub mână. Frolkin Daniil Andreevici a mai spus că și-ar dori ca acest război să se termine.

Opt soldați ruși au murit după ce au mâncat plăcinte cu otravă pentru șobolani. Alți 18 sunt internați la ATI

Potrivit datelor preliminare, opt soldați ruși au murit în urma otrăvirii cu otravă de șobolani, scrie Focus.ua. Aceștia care fie au gustat alimente otrăvite din bucătăria spitalului, fie au mâncat plăcinte cu otravă pentru șobolani oferite partizanii ucraineni din Crimeea. Totul s-a întâmplat în spitalul din Sevastopol. Acest lucru a fost raportat de jurnalistul Roman Tsymbalyuk.



Potrivit acestuia, conducerea spitalului a decis să se ocupe de rozătoarele care mișunau prin unitatea medicală. Otrava a fost folosită în toate zonele spitalului, inclusiv în bucătărie, dar aceasta ar fi intrat în produsele din care bucătarii spitalului preparau mâncare pentru bolnavi. Ca urmare, opt militari ai Forțelor Armate ale Federației Ruse au murit, iar alți 18 sunt în stare critică la terapie intensivă.

Între timp, Obozrevatel, citând propriile surse, a publicat o altă versiune a evenimentelor care au avut loc în spitalul din Sevastopol. Jurnaliştii sunt convinşi că invadatorii ruşi au murit din cauza plăcintelor otrăvite oferite de către partizani sub masca unui ajutor al dat de localnici. Surse oficiale și presa rusă nu comentează incidentul din spital. Mai mult, în ciuda faptului că incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile, în spațiul informațional rusesc nu există nicio mențiune despre acesta. Vezi mai mult AICI.

