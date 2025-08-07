Mărturia unui român care a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce i-a spus fostul președinte în 1992 / video

Numeroși români au mers, joi, la Cimitirul Militar Ghencea III, pentru a-și lua rămas bun de la Ion Iliescu.

VEZI ȘI - EXCLUSIV Inadmisibil! Ce a apărut la TVR în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu / video

Mai mulți români care au mers la înmormântarea lui Ion Iliescu, la Cimitirul Militar Ghencea III, pentru a-și lua rămas bun, au fost intervievați de jurnalistele DC News, Dana Mihai și Alexandra Curtache.

O femeie a mărturisit, în exclusivitate pentru DC News, că Ion Iliescu a fost „cel mai bun președinte“ pe care l-a avut România, deoarece atunci când acesta era șef al statului era „mai multă libertate“.

„Pentru mine a fost cel mai bun președinte. Pe timpul acela aveam mai multă libertate. Ca cetățean român, am mers și ia-m aprins o lumânare, iar acum vreau să ajung și la mormânt să-i pun o floare“, a spus o femeie, în exclusivitate pentru DC News.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol

Un alt român a ținut să rememoreze o amintire pe care o are cu fostul președinte, din timpul campaniei electorale din 1992, atunci când Iliescu a obținut peste 85% din voturi.

„Eu l-am cunoscut personal, deoarece în 1992, atunci când a candidat pentru funcția de președinte, a trecut prin Buzău și eram întâmplător în traseu. A oprit, s-a dat jos, a dat mâna cu mine și a spus: „Ai încredere în mine și votează-mă!“. L-am votat! Consider că a fost cel mai bun președinte. Pentru perioada aia a fost cel mai bun“, a precizat un bărbat.

VEZI ȘI - EXCLUSIV Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan

Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.



Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul Agrippa Ionescu din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.



Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.

Foto: Alexandra Curtache / DC News

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News