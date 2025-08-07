TVR 1 și TVR Info, broadcasteri oficiali ai funeraliilor fostului președinte, ne oferă o experiență vizuală unică: Barele colorate, direct din anii ’90, în locul unei transmisii reale.

Guvernul ne-a anunțat că broadcasteri oficiali sunt Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune, care „vor asigura logistica audio-video, vor transmite LIVE ceremoniile publice și, implicit, semnalul, cu titlu gratuit, către toate instituțiile media care solicită preluarea transmisiunii”. DC News a preluat transmisia TVR, doar că surpriză... Vedem Mira în loc de imaginile de la cimitir.

De aproape 30 de minute, liniile SMPTE rulează solemn pe ecran, probabil în semn de respect pentru epoca monoscopului etern. Un omagiu tehnologic adus vremurilor în care și imaginea era cenzurată, nu doar discursul.

În loc de coloană oficială, avem coloană de pixeli. TVR, ca de obicei, nu dezamăgește: Când e să fie important, e pauză de masă la semnal. Nu te poți supăra pe TVR. Gafele sunt ceva obișnuit la televiziunea publică. La incendiul de la Colectiv au pus filmul Teroare în L.A., jurnalistele își elogiază soții în direct, în propriile emisiuni, și-l dau mort pe Ion Iliescu înainte să moară.

Rolul Televiziunii Române este din ce în ce mai contestat, în condițiile în care apar noi informații despre salarizarea exagerată și ineficiența instituției, aflată în subordinea statului

TVR nu și-a asumat niciodată un rol public real, ci a încercat fără succes să concureze posturile comerciale, difuzând conținut ieftin și irelevant, precum seriale sud-coreene, în loc să investească în conținut educativ sau cultural, potrivit statutului său. Au fost cazuri în care prezentatori erau plătiți cu 5.000 de euro pe ediție, fără să producă nimic. Totul era acoperit de TVR. Era o logică politică, nu economică. De aici vin și datoriile.

Deși TVR este finanțată de stat și are responsabilitatea de a susține interesul public, numărul mare de angajați, costurile exagerate, dar și lipsa de performanță pun sub semnul întrebării viabilitatea sa în forma actuală.

Într-un moment în care autoritățile cer românilor să strângă cureaua, iar spitale, școli și infrastructura locală duc lipsă de fonduri, menținerea acestui colos birocratic pare tot mai greu de justificat.

