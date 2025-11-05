Mark Rutte: Dacă ar exista un atac asupra României, NATO va veni să vă salveze

„Dar vreau să subliniez foarte clar ceea ce a spus președintele, în privința trupelor terestre. Noi instruim aici pentru a le perfecționa, pregătim peste 5.000 de militari, astfel încât, atunci când este absolut necesar, România să poată dispune de trupe terestre capabile să apere teritoriul național.

Vreau să adaug și altceva: Inițiativa „Santinela Estică” este foarte importantă, pentru că apără flancul estic, de la nord până la Marea Neagră. De asemenea, forțele terestre, inclusiv cele din România, ne ajută ca mai multe țări să participe la apărarea acestui flanc estic. Dar nu este tot. Aveți și mândria dumneavoastră - forțe armate române, care apără România”, a zis șeful NATO la București.

„Dacă ar avea loc un atac asupra unui stat NATO, în special asupra România, nu ar fi vorba doar despre ajutorul țărilor din est și al trupelor terestre. Întregul NATO ar interveni pentru a apăra capacitatea totală, terestră și generală. Tot NATO ar veni să vă salveze.

Așa funcționează NATO. Nu doar teoretic, noi trebuie să fim siguri că apărăm fiecare centimetru al teritoriului aliaților. Avem activități constante, în fiecare zi, pentru a ne perfecționa acolo unde este necesar. Putem aduce mai multe capacități dacă situația o cere”, a zis Mark Rutte, șeful NATO.

Acesta a mai zis că „dacă România este atacată, celelalte națiuni ale Alianței vor veni să o apere. Așa funcționează NATO și acesta este motivul pentru care suntem de neînvins”.

„Cred că nimeni nu va încerca să ne testeze”, a mai zis șeful NATO într-o conferință de presă alături de Nicușor Dan.

De asemenea, Nicușor Dan a zis:

„În primul rând, îi urez bun venit în România Secretarului General al NATO, Mark Rutte! Este prima vizită în această calitate în România și mă bucur să îi urez bun venit în România.



Am avut o discuție foarte productivă. Țin să menționez că în aceste zile, în special mâine, NATO și România organizează împreună Forumul NATO pentru Industrie, cu câteva sute de companii din industria de apărare care participă, un eveniment care se organizează o dată la doi ani și suntem fericiți că îl organizăm în România.



Legat de NATO și de apărare, România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare, asta înseamnă 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiție în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context suntem nevoiți și o vom revigora.



Am avut o discuție despre situația de securitate în spațiul euroatlantic și colaborarea pe care trebuie să o avem în acest context.



Am discutat despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare, după cum știți asta a fost concluzia Summitului de la Haga. Am discutat despre Ucraina și despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina.

Am discutat despre Santinela Estului, care este programul NATO pentru apărare aeriană a Flancului Estic, deci, inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană coerentă pe tot Flancul de Est.



Și, în acest context, am discutat despre capacitățile militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul Estic, deci, inclusiv în România.



Din partea României, am menţionat ca țara noastră va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare.



Am vorbit puțin de zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce privește Flancul Estic.



Am vorbit, de asemenea, de amenințările hibride şi de modul în care putem să colaborăm cu privire la acestea. Am reafirmat faptul că România își va îndeplini obligațiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de țară care contribuie la securitatea euroatlantică şi, ca o concluzie a acestor discuții, îl invit pe domnul Secretar General să continue.



Concluzia este că țara noastră are aliați şi că este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare”.

Într-o conferință de presă comună cu președintele Nicușor Dan, după întrevederea avută la Palatul Cotroceni, înaltul oficial NATO a subliniat că „România este un aliat de valoare, de 20 de ani”. El a precizat că țara noastră dă dovadă de spirit de lider în zona Mării Negre, care este „punct strategic” în regiune.

Totodată, el a apreciat sprijinul acordat de țara noastră Ucrainei.