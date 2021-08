Marius Şumudică, supărat după eliminarea din UCL: Nu mi s-a reproşat absolut nimic

”Din punctul meu de vedere, ați atins toate subiectele, m-ați dat și demis dacă nu mă calific cu Steaua Roșie. Ce aș mai putea să spun. E clar că a existat o diferență de valoare, o diferență de prospețime, o diferență de ceea ce putem să punem în balanță în ceea ce înseamnă această calificare. O echipă mai puternică. La Cluj, am încercat să ținem de un rezultat de 1-0. Cred că această echipă și dacă marcam trei goluri, puteau marca patru goluri cu ușurință. A fost o diferență mare. Tot văd că facem comparații cu ce s-a întâmplat în anii trecuți. CFR-ul a pierdut niște jucători față de anii trecuți. CFR-ul în momentul de față se transformă, are nevoie de timp. Am schimbat sistemul și cred că i-am surprins. În momentul în care marchezi repede, cum am făcut și ieri în minutul 4, apare o conservare a rezultatului, lucru pe care eu nu l-am cerut. Nu am telecomandă. Nu pot să fac mai mult de atât. Dacă aș putea, aș intra în teren.

Primele douăzeci de minute am făcut pressing. Au un jucător, eu n-am văzut în viața mea, care zici că are reactor, Elia. Neavând dublaj pe partea de apărare, eram surprinși și putea duce la o catastrofă să pierdem cu 7, 8 -1. Noi am avut niște probleme, ați avut câte ocazii și-au creat. O echipă care, față de anul trecut, au odihnit opt titulari să îi folosească cu noi. Au șase jucători la echipa națională a Elveției, care a eliminat Franța la EURO 2020. Anul trecut, au jucat fără spectatori. Acum, au fost peste 20 de mii de spectatori. Când au marcat, am crezut că au marcat spectatorii. O echipă net superioară. Prima echipă în viața mea de când antrenez care în momentul în care au o fază fixă să lase în spate doar un singur apărător. Înseamnă încredere, forță.

Abia am ajuns și sunt încolțit din toate punctele de vedere. Nu mă plâng. A devenit un motto. Niciodată nu am făcut referire la oamenii de presă și la oamenii care fac această meserie cu decență. Eu băteam în altă parte, la oameni care nu au realizat nimic în fotbalul românesc și apar la televiziuni și în momentul în care au fost în postura mea de antrenor nu au luat măcar un trofeu. Am fost declarat antrenorul anului în Turcia. CFR-ul este singurul club rămas într-o competiție europeană. Este adevărat că am ieșit, dar nu rușinos. Am încercat să facem ceva. Ne-am dat seama că sunt mult mai puternici decât noi.

Nu mi s-a reproșat absolut nimic. Sunt invenții de presă. Eu am un contract semnat, îl respect. Nici nu știu că poți face performanță într-o lună, două. Hai să vedem cine face o surpriză cu Young Boys. Noi jucăm la trei zile, este destul de greu, călătorim foarte mult. Asta ne este meseria, nu vreau să ne plângem. Suntem numai prin hoteluri, avioane. Clubul face eforturi să avem cele mai bune condiții. Am întâlnit o echipă mai bună decât noi din toate punctele de vedere”, a declarat Marius Șumudică la emisiunea Digi Sport Special.