Marius Şumudică spune că nu vine la Rapid: În momentul de faţă, nu am niciun interes să vin

Marius Şumudică, antrenorul aflat pe buzele multor suporteri giuleşteni, spune că nu are de gând să semneze cu echipa lui Dan Şucu şi Victor Angelescu în următorul an.

”În momentul de față nu am niciun interes să vin la Rapid. Un singur lucru vreau să atrag atenția în calitate de suporter, antrenor și fost jucător al Rapidului: dacă în anul centenarului se va întâmpla să ia FCSB campionatul și ultimul joc să aibă loc pe Arena Națională, cu 40-50.000 de suporteri FCSB-iști și doar 3-4 mii de rapidiști, ar fi cea mai mare palmă dată suporterilor clubului Rapid, președintelui, jucătorilor, o palmă pentru tot ce înseamnă fenomenul Rapid!

Dacă FCSB, care n-a mai luat titlul de opt ani, va lua titlul învingând-o pe Rapid, ar fi cea mai mare pată, peste sfertul de finală UEFAntastic. Mie de-asta mi-e frică și cred că, dacă s-ar ajunge la acea zi, mi-aș închide telefonul, n-aș mai răspunde nimănui, n-aș mai fi om!”

Îmi doresc ca anul ăsta ca FCSB să nu câștige campionatul în fața Rapidului”, a declarat Marius Șumudică la Liga DigiSport.

"Şumudică e foarte greu să vină la Rapid în următorul an"

”Ieri am vrut să intru în emisiune, tocmai să excludem varianta Șumudică la Rapid. Eu mă aflu sub contract cu Al Raed, mai am un an de contract, iar clauza de reziliere este una foarte mare.

Nu de ordinul milioanelor, dar aproape de un milion. Mi-ar fi greu să plătesc această sumă, chiar dacă este vorba de Rapid, dar nici ei nu pot să plătească. Nu s-a pus problema să ne înțelegem, dar în momentul de față sunt foarte bine remunerat aici, sunt respectat și mă simt ok.

Sunt mulți care spun că vor să îl înlătur pe Daniel Niculae. Dragii mei, Șumudică este foarte greu să vină la Rapid în următorul an”, a anunțat Marius Șumudică.

