'Bă, tu mergi la CFR!'. Mesajul lui Becali către Șumudică, realizabil în 'proporție de 99,9%'

Jurnalistul Vali Moraru a spus în cadrul emisiunii Digi Sport Special că Șumudică s-a înțeles cu CFR Cluj și numai un eveniment neașteptat ar face ca transferul să nu mai aibă loc. 'În proporție de 99,9%, Marius Șumudică este noul antrenor al lui CFR Cluj, iar mâine (n.red joi) ar urma să semneze', a spus jurnalistul.

Amintim faptul că Marius Șumudică a refuzat oferta venită de la FCSB-ul patronat de Gheorghe Becali. Șumudică a declarat pe data de 31 mai 2021 că este pe punctul de a semna cu o echipă din Arabia Saudită și că nu își dorește să antreneze în România.

'Există posibilitatea să închei negocierile diseară. Într-o lună, o lună și ceva, sper să fiu pe teren cu cronometrul în mână, cu fluierul în gură. Nu-mi doresc în România, vreau o echipă să mă bat la trofee. Condițiile pe care le doresc sunt mult peste cele din fotbalul românesc. Îmi doresc să mă simt antrenor, pe unde am fost, nu mi-a lipsit nimic de la alimentație la echipament. Partea financiară este mult superioară, indiferent unde am fost sunt respectat, sunt oprit de oameni să facă foto cu mine. Oferta e din Arabia Saudită', a spus Șumudică luni, în cadrul emisiunii Liga Digi Sport.

Becali, către Șumudică: Bă, tu mergi la CFR!

De asemenea, după ce a refuzat FCSB, Becali l-a suspectat pe Șumudică de mutarea la CFR.

”Mi-a zis că are și o ofertă de 1,5 milioane din Arabia. Și eu am auzit varianta asta, că ar fi făcut o licitație. Mi-a spus cineva, dar eu nu cred că a făcut el asta. Eu i-am dat contractul. Spuneau oamenii vezi că contractul e dat pe acolo, pe acolo. Le-am zis că eu nu cred și chiar dacă e dat, eu nu cred. Am vorbit cu Șumi și l-am întrebat.” a spus Becali.

”A zis că-și dă cuvântul lui de onoare că n-a făcut așa ceva. Pentru ce să licitezi? Spui cât vrei și gata! Și eu știu că n-are ofertă de la Craiova, dar sunt discuții colaterale. Nu că-l vrea Craiova, o persoană din anturajul lui Rotaru negociază cu el, dar nu Rotaru. Dacă n-ai confirmarea asta, nu pot să zic că-l vrea Craiova. Eu acum spun bârfe.”, a menționat Becali.

”Eu cred și i-am zis și lui, dar el s-a jurat că nu e adevărat. I-am zis 'Bă, eu cred că tu mergi la CFR!'. A zis că jură că nu merge la CFR. Sunt multe zvonuri... sunt multe bârfe, nu știu nimic sigur”, a declarat Gigi Becali pe 19 mai 2021.