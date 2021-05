Dică, noul antrenor de la FCSB. Becali, către Șumudică: Bă, tu mergi la CFR!

”Mi-a zis că are și o ofertă de 1,5 milioane din Arabia. Și eu am auzit varianta asta, că ar fi făcut o licitație. Mi-a spus cineva, dar eu nu cred că a făcut el asta. Eu i-am dat contractul. Spuneau oamenii vezi că contractul e dat pe acolo, pe acolo. Le-am zis că eu nu cred și chiar dacă e dat, eu nu cred. Am vorbit cu Șumi și l-am întrebat.” a spus Becali.

”A zis că-și dă cuvântul lui de onoare că n-a făcut așa ceva. Pentru ce să licitezi? Spui cât vrei și gata! Și eu știu că n-are ofertă de la Craiova, dar sunt discuții colaterale. Nu că-l vrea Craiova, o persoană din anturajul lui Rotaru negociază cu el, dar nu Rotaru. Dacă n-ai confirmarea asta, nu pot să zic că-l vrea Craiova. Eu acum spun bârfe.”, a menționat Becali.

”Eu cred și i-am zis și lui, dar el s-a jurat că nu e adevărat. I-am zis 'Bă, eu cred că tu mergi la CFR!'. A zis că jură că nu merge la CFR. Sunt multe zvonuri... sunt multe bârfe, nu știu nimic sigur”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Digi Sport Special.

Nicolae Dică, antrenor la FCSB

Amintim faptul că Nicolae Dică este noul antrenor al FCSB, după ce Toni Petrea și-a anunțat demisia, iar Marius Șumudică a refuzat oferta. Prin urmare, Gigi Becali și Nicolae Dică au ajuns la un acord. Noul antrenor va fi anunțat oficial vineri dimineață, la palatul patronului clubului din Aleea Alexandru, unde va avea loc și o conferință de presă. (Vezi știrea aici)

Gheorghe Becali a anunțat miercuri seara că a ajuns la o înțelegere cu Marius Șumudică pentru a prelua postul de antrenor al echipei sale. În cursul zilei de joi, Marius Șumudică a declinat oferta. Mai mult, miercuri seara, Becali a declarat s-a înțeles în proporție de 99,9% cu Marius Șumudică, cu care urma să parafeze contractul în cursul zilei de joi.

Suporterii nu l-au vrut pe Șumudică

Suporterii echipei finanțate de Gheorghe Becali au anunțat că nu îl vor pe Marius Șumudică la FCSB, prin vocea liderului Peluzei Nord, Gheorghe Mustață. Fanii nu pot uita când Șumudică i-a înjurat, aflat pe banca rivalilor de la Rapid. (Vezi știrea aici)