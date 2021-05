Nicolae Dică, antrenor la FCSB-ul lui Becali după refuzul lui Șumudică

Gigi Becali și Nicolae Dică au ajuns la un acord. Noul antrenor va fi anunțat oficial vineri dimineață, la palatul patronului clubului din Aleea Alexandru, unde va avea loc și o conferință de presă.

Becali a confirmat, conform anunțului făcut la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport, negocierile cu Nicolae Dică, iar ultimele detalii înaintea parafării înțelegerii urmează să fie stabilite vineri.

Duckadam, despre revenirea lui Dică la FCSB

Helmut Duckadam a declarat, în cadrul aceleași emisiuni, faptul că revenirea lui Nicolae Dică la FCSB este o decizie inspirată. 'Dică a mai lucrat acolo, știe care e atmosfera. Are o relație bună cu Mihai Stoica, ceea ce e foarte important la FCSB. Au lucrat împreună, se cunosc. Are și experiență deja Nicolae Dică. Are experiența de la FCSB, de la echipa națională, a fost și la Pitești înainte. M-am gândit la el la un moment dat, pentru că nu știu ce viitoare mai are la echipa națională', a spus Helmut Duckadam.

Gheorghe Becali a anunțat miercuri seara că a ajuns la o înțelegere cu Marius Șumudică pentru a prelua postul de antrenor al echipei sale. În cursul zilei de joi, Marius Șumudică a declinat oferta. Mai mult, miercuri seara, Becali a declarat s-a înțeles în proporție de 99,9% cu Marius Șumudică, cu care urma să parafeze contractul în cursul zilei de joi.

Suporterii nu l-au vrut pe Șumudică

Suporterii echipei finanțate de Gheorghe Becali au anunțat că nu îl vor pe Marius Șumudică la FCSB, prin vocea liderului Peluzei Nord, Gheorghe Mustață. Fanii nu pot uita când Șumudică i-a înjurat, aflat pe banca rivalilor de la Rapid. Totuși, Mustață a anunțat o posibilă condiție ca să fie acceptat.

'Nimeni nu îl contestă pe Șumudică ca antrenor. Problema noastră nu este asta (...) Cum pot să mai accept eu când tu mă înjuri de familie, de copii? Să pupe steagul dacă vrea să uităm. Și să vedem ce face la meciul cu Rapid. Am avut o relație foarte bună cu Meme.', a spus Mustață (Vezi știrea aici)

VEZI ȘI 'Mutu va fi 100% antrenorul CFR-ului!'. Iordanescu, la un pas de plecare după câștigarea titlului