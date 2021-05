Becali, după titlul câștigat de CFR Cluj: Îi felicit! Nu poți lua campionatul cu copiii!

Gigi Becali a spus câți jucători va aduce la FCSB. Finanțatorul din Pipera a recunoscut că tinerețea lotului roș-albaștrilor nu a putut ține pasul cu experiența din lotul ardelenilor. Din acest motiv, Becali a precizat că va face patru sau cinci transferuri de fotbaliști cu vârsta de peste 26 de ani deoarece 'Nu poți lua titlul cu copiii!'.

Primul pe lista lui Gigi Becali este Alexandru Crețu. 'Vine, nu vine, eu am dat ok-ul pentru transfer! Și pentru el, și pentru Florin Ștefan! Și mai îmi place un jucător de la FC Botoșani, care a jucat în acest meci cu CFR Cluj. Îmi place foarte mult și cred că o să-l iau', a declarat, Gigi Becali, la Digi Sport. Finanțatorul a spus însă că nu e vorba despre Chindriș.

Gheorghe Becali i-a felicitat pe cei de la CFR și a mai declarat că are nevoie de astfel de jucători pentru a lua campionatul. 'O să iau patru sau cinci jucători, cu vârste de peste 26 de ani, pentru că nu poți lua titlul cu copiii! În plus, am bani în cont, am 10 milioane.', a spus Becali.

'Hai să facem o comparație între meciul nostru cu Clinceni și meciul de acum. Am avut 1-0 și am primit doua goluri de la Clinceni. Ei au marcat un gol și au câștigat. Luptă și nu te lasă să te apropii de poarta lor. Sunt războinici, îi felicit. Noi am avut lot prea tânăr și prea multa emoție. Când a venit presiunea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu poți să iei titlul când iei două goluri de la Clinceni. Ne-au mai și dominat.', a menționat Becali.

'Când voi lua titlul? Eu iau milioane. Am dorință să iau titlul. Acum, pentru că am 10 milioane, o sa cumpăr și eu 2-3 fotbaliști de 26-27 de ani. Nu-i știu, dar trebuie sa iau 3-4 fotbaliști. Nu mă interesează ce a luat CFR. Și norocul face parte din fotbal. Au dat gol în minutul 93, când portarul dormea. Acolo s-a jucat campionatul. La ei, apăra Arlaukis în ultimul minut, la noi, Vlad ia gol. Responsabilitatea este numai a mea, toată viața numai eu sunt responsabil, nu dau vina pe nimeni', a mai declarat Becali.

CFR Cluj a câştigat al patrulea său titlu consecutiv de campioană a României, marţi seara, după ce a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 1-0 (0-0), în deplasare, în etapa a noua (penultima) a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Înaintea ultimei etape a campionatului, CFR are şase puncte în plus faţă de principala urmăritoare, FCSB, care mai are două partide de disputat. În cazul în care FCSB ar egala formaţia clujeană la puncte, CFR are avantaj, având în vedere că bucureştenii au beneficiat de rotunjirea punctajului la intrarea în play-off.