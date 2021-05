'Mutu va fi 100% antrenorul CFR-ului!'. Edi Iordănescu, la un pas de plecare după câștigarea titlului

Tehnicianul Edward Iordănescu ar putea pleca de la CFR, chiar după ce a câștigat primul său titlu din cariera de antrenor. Declarațiile sale de la finalul meciului cu FC Botoșani au lăsat loc de numeroase semne de întrebare privind viitorul său la CFR Cluj.

Oficialii clubului ardelean ar avea deja înlocuitor pentru Iordanescu, după cum a anunțat Cristi Balaj. Șeful ANAD a dezvăluit pentru Telekom Sport că Adrian Mutu îi va lua locul pe banca tehnică, scrie sport.ro

'Legat de supararea lui Edi Iordanescu. Îmi scrie cineva, un om care are conexiuni în fotbal, că va veni 100% Adrian Mutu la CFR. Repet, există semne de întrebare. Eu am primit informația, nu am stat de vorbă cu cineva din anturajul clubului despre așa ceva', a declarat Balaj.

'N-aș vrea să umbresc acest moment cu comentarii despre ce urmează pentru mine. Sunt legat de CFR până la mijlocul lunii iunie, vom vedea. Îmi doresc să fiu aproape de familia mea, ei m-au susținut, m-au echilibrat în multe momente. Și alături de prietenii mei, care au crezut în munca mea și în mine', a spus Edi Iordanescu, la finalul meciului cu FC Botoșani.

Adrian Mutu a ramas liber de contract după faza grupelor de la Campionatul European. Deși Federația Română de Fotbal a anunțat că va purta discuții cu fostul selecționer de la tineret pentru prelungirea înțelegerii, Adrian Mutu le-ar fi transmis că ar dori să antreneze o echipă de club.

CFR Cluj a câştigat al patrulea său titlu consecutiv de campioană a României, marţi seara, după ce a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 1-0 (0-0), în deplasare, în etapa a noua (penultima) a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Înaintea ultimei etape a campionatului, CFR are şase puncte în plus faţă de principala urmăritoare, FCSB, care mai are două partide de disputat. În cazul în care FCSB ar egala formaţia clujeană la puncte, CFR are avantaj, având în vedere că bucureştenii au beneficiat de rotunjirea punctajului la intrarea în play-off.