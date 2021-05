Șumudică, antrenor 99% la FCSB-ul lui Becali. Mustață (Peluza Nord): Să pupe steagul ca să uităm că ne-a înjurat!

Suporterii echipei finanțate de Gheorghe Becali au anunțat că nu îl vor pe Marius Șumudică la FCSB, prin vocea liderului Peluzei Nord, Gheorghe Mustață. Fanii nu pot uita când Șumudică i-a înjurat, aflat pe banca rivalilor de la Rapid. Totuși, Mustață a anunțat o posibilă condiție ca să fie acceptat.

'Nimeni nu îl contestă pe Șumudică ca antrenor. Problema noastră nu este asta (...) Cum pot să mai accept eu când tu mă înjuri de familie, de copii? Să pupe steagul dacă vrea să uităm. Și să vedem ce face la meciul cu Rapid. Am avut o relație foarte bună cu Meme.', a spus Mustață.

'Știti foarte bine că în momentul în care nu comunici cu suporterii, ignori dialogul cu ei, totul se strică. Vă aduceți aminte când a vrut Pițurcă să îl aducă pe Florentin Petre la Steaua? Noi am fost de acord, fiindcă niciodată nu ne-a înjurat. Dănciulescu? Mai țineti minte, l-a chemat galeria în trecut să ne înjure, dar s-a întors și a plecat. Au fost și niste înjurături, dar ce să caute Șumudică la noi la Steaua?', a menționat Mustață.

'Când ne înjura, cum era? Prefer să nu mai luăm încă doi ani campionatul, dar să nu vină Șumudică. Noi am fost, am încurajat echipa, ne-au prins jandarmii, am luat amenzi. Asta e parerea noastră, opinia noastră. Am crescut cu asta. Bravo lui, a făcut performanță, e un antrenor bun.' a spus Mustață.

'Noi nu avem nimic cu omul Șumudică, bravo lui pentru ce a făcut, dar la noi nu are ce căuta. Să vină la noi, să pupe steagul, și îl acceptăm. Ca să uităm că ne-a înjurat. Uite, Dan Petrescu nu a făcut asta la Rapid? Noi nu suntem respectați, nu ne bagă nimeni în seamă!', a mai declarat Gheorghe Mustață, joi dimineață, la emisiunea Ora Exactă în Sport de la Sport.ro.

Marius Șumudică, liber de contract din luna martie, când s-a despărțit de Rizespor, va reveni, cel mai probabil, în Liga 1 după o pauză de patru ani, ultima echipă pe care a pregătit-o în Liga 1 fiind Astra, unde a și câștigat campionatul, în anul 2016. Astra Giurgiu a retrogradat în Liga 2, după ultima etapă din Liga 1.

În cariera de jucător, Marius Şumudică a atins consacrarea la formația Rapid București alături de care a câștigat titlul de campion al României în anul 1999 precum și Cupa României în 1998 și 2002. Marius Șumudică va fi al 26-lea antrenor al FCSB-ului din perioada Becali.