Marius Croitoru, acuzat că nu vorbeşte cu femeile din presă. Patronul Valeriu Iftime: I-am impus. Şi nevastă-mea e geloasă, dar nu în astfel de speţe

Întrebat dacă s-au mai mai „încălzit” relațiile cu Marius Croitoru, Valeriu Iftime a dezvăluit cu ce l-a mai supărat antrenorul.

„Sunt fierbinți acuma. Se mai încălzesc, se mai răcesc. Uneori ia viteză foarte, foarte mare și atunci cred că rolul meu este să-l mai temperez. Sper să nu mai fie (n.r. – dificil), adică chiar mi-au reproșat cei din presă și mai ales genul feminin, cum că n-ar sta de vorbă cu femeile ceea ce este o greșeală, fără niciun fel de scuză, i-am spus și nu l-am rugat, i-am impus. Mi-a spus o reporteriță de la Iași că nu stă de vorbă cu fetele, după meciul de sâmbătă și m-am blocat. El n-avea voie să vină la nu știu ce interviu pentru că nu e antrenor principal, dar a nu vorbi cu presa…

Eu sunt convins că e un om inteligent și că o să repară și acest mic defect. Și nevasta mea e geloasă (n.r. – râde). Toate femeile pot fi geloase în anumite condiții, dar nu de data asta și nu în astfel de spețe”, a declarat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru ProSport.

Nu e prima dată când iftime îl critică pe Croitoru

La jumătatea primei reprize a unui amical cu Poli Iaşi, un reprezentant al clubului FC Botoșani a venit la singurul cameraman prezent la meci și l-a rugat să nu mai filmeze, deoarece antrenorul Marius Croitoru nu este de acord. A intervenit Valeriu Iftime, care i-a spus oficialului să ignore indicația lui Croitoru.

“Un meci amical cu Poli Iași este un meci important pentru fotbalul din zonă. O să vorbesc cu președintele clubului, pentru că mi se pare un pic nelalocul lui modul în care am organizat meciul. E deplasat să spună un antrenor că nu ai voie să filmezi. Fotbalul este pentru oameni, oricare ar fi aspectul, pregătire…

Fotbalul e frumos și trebuie oferit oamenilor. Dacă îl ții ascuns și îl scoți din când în când, ajungi unde nu trebuie. Presa are rolul ei și nu doar în fotbal. Cred că a greșit foarte tare președintele meu pentru că nu a organizat meciul ăsta ca un spectacol. Când vine Poli Iași la Botoșani e un eveniment sportiv important.

Îmi pare rău că nu sunt eu atent și că șeful meu de marketing bate pietrele, Anton stă și se uită la meci la București. Nu știm să tratăm lucruri importante în viața fotbalului nostru. Este un eșec pentru toți. Dacă nu aduci oameni la stadion, ce vrei să faci cu fotbalul?

Am adus eu doi care înjurau la poartă că nu pot să vadă meciul. Un tip de la Suceava mi-a spus: 'Eu am venit până la Botoșani, am crezut că e un spectacol'. L-am luat eu și am intrat. Dacă gândim tactic, ‘mamă ce facem noi la meciul ăsta’, înseamnă că suntem deplasați total”, a spus Valeriu Iftime, citat de Digisport.

