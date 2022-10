Marian Vanghelie e obligat să-i plătească lui Victor Ponta daune de 10.000 de euro. Președintele Pro România spune că banii vor fi donați

Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au dispus ca fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie să-i plătească lui Victor Ponta despăgubiri de 10.000 de euro, pentru o declaraţie pe care fostul edil a făcut-o la o emisiune de televiziune.

Iniţial, Tribunalul Bucureşti stabilise ca Vanghelie să achite 80.000 de euro, însă magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au admis apelul fostului primar şi au micşorat suma de şapte ori.

"Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că îl obligă pe pârâtul Vanghelie Marian Daniel să plătească reclamantului Ponta Victor Viorel suma de 10.000 euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare", se arată în decizia CAB.

"10 la copii - 70 la Vanghelie. Să vă explic: am primit de la Tribunalul Bucureşti, în 2021, o decizie prin care Marian Vanghelie trebuia să plătească 80.000 euro despăgubiri pentru minciunile spuse despre mine. Am anunţat imediat că voi dona toţi banii primiţi către o fundaţie care îi ajută pe copiii fără părinţi. Dar Vanghelie a făcut apel şi judecătorul de la Curtea de Apel s-a înduioşat de 'săracul' fost primar şi a zis că 80.000 e prea mult, a redus la 10.000. Sper că voi încasa acei bani şi imediat îi voi dona, publicând actul prin care am transmis banii. Sincer, eu mă gândeam că mai tare le foloseau copiilor orfani (cum a decis judecătorul de la Tribunal) decât lui Marian Vanghelie. Dar, ce să facem? Respectăm deciziile", a fost reacţia lui Victor Ponta, într-un mesaj postat pe Facebook.

Fostul premier l-a dat în judecată pe Marian Vanghelie după ce acesta din urmă a declarat într-o emisiune tv că, pe vremea când lucra la Guvern, Ponta ar fi luat bani de la afacerişti, scrie Agerpres.

Marcel Ciolacu a spus dacă ușa PSD este deschisă pentru Victor Ponta

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus dacă ușa partidului mai este deschisă pentru Victor Ponta:

„L-am putea vedea pe Victor Ponta, din nou, în PSD?“, a întrebat jurnalista Anca Murgoci.

„Nu am exclus niciodată acest lucru! Nu e nimeni perfect, n-am ridicat vreodată pretenții și cred că nu e cazul să ridice nici Victor Ponta. Am, așa, o supărare cu foștii președinți ai Partidului Social Democrat care au crescut în interiorul PSD, li s-a oferit absolut totul, domnului Victor Ponta i s-a oferit din partea partidului absolut totul, și un anumit statut, și un anumit culoar, iar apoi și-au făcut partide. Eu am muncit pentru domnul Victor Ponta în campania electorală. Cred că nu am muncit nici în campania mea electorală cât am muncit în campania electorală a lui Victor Ponta ca să iasă președintele României (...).“, a spus, la DC News, Marcel Ciolacu, președintele PSD (citește continuarea AICI).

