€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri Maria, fetița care a fost aruncată de medic la gunoi, a împlinit 6 ani. ”Ne-a spus că suntem tineri și facem altul”
Data actualizării: 12:26 21 Noi 2025 | Data publicării: 12:01 21 Noi 2025

Maria, fetița care a fost aruncată de medic la gunoi, a împlinit 6 ani. ”Ne-a spus că suntem tineri și facem altul”
Autor: Andrei Itu

Maria Pletoiu Facebook Maria Pletoiu, după ce a fost aruncată la naștere într-un sac de plastic legat / Sursa Facebook Cristian Pletoiu
 

O lecţie tulburătoare de viaţă şi puterea de a supravieţui este exemplificată de Maria, acum o fetiţă de 6 ani, dar care ar fi avut parte la naștere de "o condamnare la moarte" și un tratament revoltător.

Numele ei este Maria, copilul care a supraviețuit miraculos, acum 6 ani, atunci când medicul care trebuia să o salveze ar fi aruncat-o la gunoi, unde a stat o noapte întreagă într-un sac legat. Cazul este unul șocant, revoltător, dar iată că miracolele există!

Părinții fetiței au rememorat, cu lacrimi în ochi, momentele de groază prin care au trecut acum 6 ani. Femeia a ajuns de la Piteşti la Maternitatea Polizu, la 24 de săptămâni de sarcină. Trebuia să nască de urgență, după ce a intrat în travaliu. Medicul Florian Robe s-a ocupat de caz.

Copilul a primit o condamnare la moarte, deși era vie la naștere

"M-a băgat în camera asistentelor şi acolo am născut", a spus Marina Pletoiu, mama fetiţei.

Fetița a primit pe loc eticheta "produs de concepţie", respectiv nu are nicio şansă de a supraviețui, de fapt ca "o condamnare la moarte", deși ea era vie.

"Mi-au spus că copilul este mort şi m-au întrebat ce vreau să fac. I-am spus că vreau să i se facă autopsie", spune femeia. Copilul a fost pus într-o tavă de metal şi trimis la morgă: "A zis că a fost ţinută pe ciment".

Medicii nu au dorit să facă autopsie, deoarece copilul era viu

"Cum s-o primesc dacă ea prezintă semne vitale de viaţă? Şi iarăşi a fost anunţat el şi iarăşi a spus: lasă, pune-o acolo", au spus părinţii.

"Nu s-a gândit niciun pic la fetiţă. Doar ne-a spus că e moartă, că suntem tineri şi facem alt copil", relatează Cristian Pletoiu, tatăl fetiţei.

Medicul ar fi fost anunţat de două ori, în acea noapte, că fetiţa este vie. Părinții îl acuză că ar fi vrut să grăbească moartea copilei.

"În momentul în care tu ai fost anunţat... "Adu-l la mine să-i tai din cordon". Aceasta mă face să cred că, de la început până la sfârşit, a avut intenţia de-a o omorî", își aduce aminte mama.

O noapte întreagă, într-un sac de plastic legat. Cine a fost îngerul ei păzitor

Fetița a stat o noapte întreagă fetiţa într-un sac de plastic legat. Dar Dumnezeu lucrează prin oameni și a fost salvată de o asistentă, care poate fi considerată îngerul ei păzitor. Asistenta îşi aminteşte momentul dramatic când a deschis sacul. Copila a tras prima dată o gură de aer și a plâns. Femeia a dus-o imediat la neonatologie, anunțând medicul de acolo.

Sursa foto - Captură Observator - Maria, fetița care a fost aruncată de medic la gunoi, are 6 ani

Asistenta a devenit nașa Mariei, după ce a salvat-o din sacul de plastic legat

După aceste momente cruciale, asistenta a devenit și naşa Mariei. "A venit naşa fetiţei, asistenta, s-a rezemat de un perete. Plângea în hohote şi mi-a spus că ea este cea care a găsit-o pe Maria", relatează Marina Pletoiu, mama fetiţei. Însă nu le-a spus în acel moment tot adevărul, ce se întâmplase, de fapt.

Chiar dacă încă nu vorbește, Maria este un copil perfect normal


Fetiţa a ajuns acasă după 3 luni şi jumătate. De atunci face terapie, având unele sechele din cauza lipsei de oxigen din acea noapte. Chiar dacă încă nu vorbeşte încă, evaluările neuronale spun că este un copil perfect normal.

"Ne-au spus că va fi o legumă. Ea i-a contrazis pe medici şi a început să meargă la un an şi 9 luni", spune Cristian Pletoiu, tatăl fetiţei.

Sursa foto - Captură Observator - Maria, fetița care a fost aruncată de medic la gunoi, are 6 ani

Părinții au aflat după 1 an ce s-a întâmplat în acea noapte

Abia după 1 an părinţii au aflat ce s-a întâmplat în acea noapte. S-au decis să facă plângere penală.

"Nu vreau nimic altceva de la el, dacă mi-ar fi cerut o scuză... Vreau să plătească pentru tot ceea ce a făcut şi să nu mai profeseze. Nu are niciun fel de remuşcare", spune Marina Pletoiu, mama fetiţei, potrivit Observator.

Medicul Florian Robe, la primul termen în procesul în care este acuzat pentru tentativă de omor calificat şi fals intelectual

Medicul Florian Robe a avut, joi, 20 noiembrie 2025, după 6 ani de la incident, primul termen în procesul în care este judecat pentru tentativă de omor calificat şi fals intelectual. Medicul Florian Robe a declarat mereu că este nevinovat și lucrează în continuare la Maternitatea Polizu din București.

Părinţii Mariei nu au mai făcut alți copii, ci se bucură de fiica lor, care acum are 6 ani.

Vezi și -  Exclusiv - Petiție către Primăria Cluj pentru acordarea de stimulent financiar nou-născuți

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florian robe
maternitatea polizu
maria pletoiu
fetita aruncata la gunoi
maria
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan a spus de ce l-a dat afară pe Ludovic Orban: "Uneori se mai întâmplă telenovele"
Publicat acum 25 minute
Balustradă sticlă laminată: soluția modernă pentru scări sigure și luminoase
Publicat acum 28 minute
Nicușor Dan râde întrebat dacă ar trebui să se retragă Cătălin Drulă: Pentru Anca Alexandrescu?
Publicat acum 33 minute
Bolnavii de cancer, "indignați" de declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat acum 23 ore si 46 minute
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 19 Noi 2025
Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close