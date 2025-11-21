Maria, fetița care a fost aruncată de medic la gunoi, a împlinit 6 ani. ”Ne-a spus că suntem tineri și facem altul”

Numele ei este Maria, copilul care a supraviețuit miraculos, acum 6 ani, atunci când medicul care trebuia să o salveze ar fi aruncat-o la gunoi, unde a stat o noapte întreagă într-un sac legat. Cazul este unul șocant, revoltător, dar iată că miracolele există!

Părinții fetiței au rememorat, cu lacrimi în ochi, momentele de groază prin care au trecut acum 6 ani. Femeia a ajuns de la Piteşti la Maternitatea Polizu, la 24 de săptămâni de sarcină. Trebuia să nască de urgență, după ce a intrat în travaliu. Medicul Florian Robe s-a ocupat de caz.

Copilul a primit o condamnare la moarte, deși era vie la naștere

"M-a băgat în camera asistentelor şi acolo am născut", a spus Marina Pletoiu, mama fetiţei.

Fetița a primit pe loc eticheta "produs de concepţie", respectiv nu are nicio şansă de a supraviețui, de fapt ca "o condamnare la moarte", deși ea era vie.

"Mi-au spus că copilul este mort şi m-au întrebat ce vreau să fac. I-am spus că vreau să i se facă autopsie", spune femeia. Copilul a fost pus într-o tavă de metal şi trimis la morgă: "A zis că a fost ţinută pe ciment".

Medicii nu au dorit să facă autopsie, deoarece copilul era viu

"Cum s-o primesc dacă ea prezintă semne vitale de viaţă? Şi iarăşi a fost anunţat el şi iarăşi a spus: lasă, pune-o acolo", au spus părinţii.

"Nu s-a gândit niciun pic la fetiţă. Doar ne-a spus că e moartă, că suntem tineri şi facem alt copil", relatează Cristian Pletoiu, tatăl fetiţei.

Medicul ar fi fost anunţat de două ori, în acea noapte, că fetiţa este vie. Părinții îl acuză că ar fi vrut să grăbească moartea copilei.

"În momentul în care tu ai fost anunţat... "Adu-l la mine să-i tai din cordon". Aceasta mă face să cred că, de la început până la sfârşit, a avut intenţia de-a o omorî", își aduce aminte mama.

O noapte întreagă, într-un sac de plastic legat. Cine a fost îngerul ei păzitor

Fetița a stat o noapte întreagă fetiţa într-un sac de plastic legat. Dar Dumnezeu lucrează prin oameni și a fost salvată de o asistentă, care poate fi considerată îngerul ei păzitor. Asistenta îşi aminteşte momentul dramatic când a deschis sacul. Copila a tras prima dată o gură de aer și a plâns. Femeia a dus-o imediat la neonatologie, anunțând medicul de acolo.

Sursa foto - Captură Observator - Maria, fetița care a fost aruncată de medic la gunoi, are 6 ani

Asistenta a devenit nașa Mariei, după ce a salvat-o din sacul de plastic legat

După aceste momente cruciale, asistenta a devenit și naşa Mariei. "A venit naşa fetiţei, asistenta, s-a rezemat de un perete. Plângea în hohote şi mi-a spus că ea este cea care a găsit-o pe Maria", relatează Marina Pletoiu, mama fetiţei. Însă nu le-a spus în acel moment tot adevărul, ce se întâmplase, de fapt.

Chiar dacă încă nu vorbește, Maria este un copil perfect normal



Fetiţa a ajuns acasă după 3 luni şi jumătate. De atunci face terapie, având unele sechele din cauza lipsei de oxigen din acea noapte. Chiar dacă încă nu vorbeşte încă, evaluările neuronale spun că este un copil perfect normal.

"Ne-au spus că va fi o legumă. Ea i-a contrazis pe medici şi a început să meargă la un an şi 9 luni", spune Cristian Pletoiu, tatăl fetiţei.

Părinții au aflat după 1 an ce s-a întâmplat în acea noapte

Abia după 1 an părinţii au aflat ce s-a întâmplat în acea noapte. S-au decis să facă plângere penală.

"Nu vreau nimic altceva de la el, dacă mi-ar fi cerut o scuză... Vreau să plătească pentru tot ceea ce a făcut şi să nu mai profeseze. Nu are niciun fel de remuşcare", spune Marina Pletoiu, mama fetiţei, potrivit Observator.

Medicul Florian Robe, la primul termen în procesul în care este acuzat pentru tentativă de omor calificat şi fals intelectual

Medicul Florian Robe a avut, joi, 20 noiembrie 2025, după 6 ani de la incident, primul termen în procesul în care este judecat pentru tentativă de omor calificat şi fals intelectual. Medicul Florian Robe a declarat mereu că este nevinovat și lucrează în continuare la Maternitatea Polizu din București.

Părinţii Mariei nu au mai făcut alți copii, ci se bucură de fiica lor, care acum are 6 ani.

