Marele câștig pentru România dacă Donald Trump reușește să oprească războiul. Bogdan Chirieac: Europa așteaptă la ușă. A venit de capul ei

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat, în cadrul emisiunii prezentate de Niels Schnecker, la România TV, ce ar urma să se întâmple la summit-ul care abia a început, ce parte bună se întrevede pentru România, dacă s-ar încheia un acord de pace, dar și paradoxul cu privire la situația Uniunii Europene în relația cu SUA.

”Mă aștept măcar la un început de acord de pace. Prea multă lume dorește și, în special, Donald Trump vrea un rezultat pozitiv, cu orice preț, asta e problema. Pacea o dorim cu toții, Donald Trump își dorește pacea cu orice preț. Este tot acest mise en place cu Zelenski, apoi Europa. Noi am luptat împreună împotriva Federației Ruse, a criminalului Vladimir Putin, adică toată lumea civilizată a luptat împreună, cu Statele Unite în frunte, Uniunea Europeană, țările NATO, s-au adăugat Coreea de Sud și Japonia să sprijine militar Ucraina. Toată lumea civilizată a fost acolo și Noua Zeelandă, Australia. Acum, să lași Europa pe locul 2, să aștepte pe la uși, nu este un lucru pe care europenii să îl aprecieze.

Europa așteaptă la ușă să fie chemată de domnul Donald Trump înăuntru, în sufragerie. Deocamdată a cam venit de capul ei, că trebuia să fie primită de Washington, pentru că este, totuși, capitala lumii libere”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Partea bună

”Dar să vedem și partea bună. Dacă Trump oprește războiul, pe actualele linii de demarcație, România poate răsufla ușurată. Rușii sunt departe de granițele noastre și, probabil, vor rămâne acolo. Pentru noi, Trump încearcă să ne facă un serviciu uriaș. Nu cred că s-a gândit el la România, dar dacă oprește lucrurile așa cum sunt acum, pentru noi, va fi mai bine. Dacă se va ajunge la un acord în această seară, rușii stau pe linia de demarcație, care, totuși, este la 600 de kilometri de România, cu tot cu Crimeea pe care au luat-o din 2014 și cu toate zonele, dar nu sunt la gurile Dunării și nu sunt în graniță cu Republica Moldova. Acesta este marele câștig, că suntem în UE și NATO, iar dacă Trump îi ține pe ruși la 700 de kilometri de granița României... ne-a iubit iar Dumnezeu, cum ne-a iubit de atâtea ori în istorie. Îmi doresc ca distinșii invitați care au ajuns la Casa Albă să se înțeleagă cu Donald Trump. Dacă au opinii divergente, nu știu pe cale o ia România. Este coșmarul nostru. Pentru noi totul este în regulă câtă vreme America și Europa sunt de aceeași parte”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

”România are un rol nesemnificativ pe scena internațională, atât în NATO, cât și în UE și în ochi americanilor, dar...”

Cu privire la faptul că România nu a știut să profite de acest moment și să aibă un reprezentant la discuțiile de la Casa Albă, analilstul politic a punctat următoarele:

”Cine să meargă? Nicușor Dan? El este la Sâmbăta de Sus, el nu a mers la Ziua Marinei, pe 15 august. Președintele României se întâlnește cu Armata, de 2 ori pe an, de 1 Decembrie și pe 15 august. A fost Bolojan la Ziua Marinei și el nu a fost. Cine să meargă acum la Washington? Nicușor Dan, după 3 luni de mandat? A avut suficient timp? Cine să meargă la Washington, după 10 ani de Klaus Iohannis? Băsescu i-a adus pe americani, a făcut Scutul de la Deveselu.

Nu am avut politică externă atâția ani, să ne mulțumim și să conștientizăm rolul pe care îl avem. România are un rol nesemnificativ pe scena internațională, atât în NATO, cât și în UE și în ochi americanilor. Și poate începem să construim acest rol important de acum încolo”.

”Îl trimiteam pe Mircea Geoană!”, a intervenit Niels Schnecker.

”Pe Mircea Geoană nu îl dădeau afară de la Casa Albă, de pe lângă Casa Albă, că nu îl primeau cu aceștia mari, sau să îl trimitem pe Victor Ponta la Mar-a-Lago. Mai dau un exemplu cu intrare acolo, Cătălin Predoiu. Marcel Ciolacu are relații cu Ursula von der Leyen. Am fi fost mulțumiți, în aceste momente, și de o relație cu șefii Uniunii Europene. Nu avem această relație acum, dar poate o va construi Nicușor Dan, deoarece el are visage du monde, e foarte sociabil președintele nostru.

”Cum poți să lași pe tușă Europa?”

Cum poți să lași pe tușă Europa? Ucraina și, din nefericire, Rusia sunt în Europa, sigur că Rusia este și în Asia, însă ceea ce vreau să spun că reconstrucția Ucrainei și ce se desfășoară în acest război se desfășoară pe teritoriul european! Cum să lași în off-side Europa? Nu ai cum. Îl aplaudăm pe Trump pentru că încearcă să pună capăt conflictului și acesta este, în primul rând, în favoarea României și Republicii Moldova. În același timp, în primele 7 luni din acest an, ajutorul dat de Uniunea Europeană Ucrainei a depășit, pentru prima dată, ajutorul dat de Statele Unite”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

