Summit istoric la Casa Albă: Trump îl primește pe Zelenski, cu susținerea liderilor europeni / Momentele zilei

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi mai mulţi lideri europeni se întâlnesc luni la Washington cu preşedintele american Donald Trump pentru a elabora un acord de pace.

Update 13:15. Guvernul britanic a afirmat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu trebuie să accepte un acord de pace dacă termenii nu sunt satisfăcători, iar deciziile privind teritoriul Ucrainei aparțin Kievului. "Mai întâi trebuie să fie absolut clar că orice decizie privind teritoriul ucrainean trebuie să aibă acordul guvernului ucrainean şi al preşedintelui Zelenski", a declarat pentru Radio Times secretarul de stat britanic pentru sănătate, Stephen Kinnock. 

Kinnock a adăugat că preşedintele rus Vladimir Putin se confruntă cu un "front unit" al liderilor europeni care îl susţin pe Zelenski pentru a-i limita expansionismul rus în Europa şi a subliniat că blocarea aderării Ucrainei la NATO nu ar trebui să facă parte din niciun acord.

Update 12:50. Volodimir Zelenski a ajuns la Washington DC pentru întâlnirea cu președintele Trump și liderii europeni. Într-un mesaj pe rețelele sociale, a mulțumit pentru sprijin și a subliniat că „Rusia trebuie să încheie războiul pe care tot ea l-a pornit” și că Ucraina luptă pentru independență și pace durabilă. 

 

Știrea inițială

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedinţii Franţei şi Finlandei, Emmanuel Macron şi respectiv Alexander Stubb, şi şefii de guvern ai Germaniei, Regatului Unit şi Italiei, Friedrich Merz, Keir Starmer şi respectiv Giorgia Meloni, fac deplasarea la Washington pentru a-l susţine pe Zelenski, într-un moment diplomatic crucial al războiului şi pentru a preveni orice repetare a întâlnirii tensionate din Biroul Oval dintre Trump şi liderul Ucrainei din februarie, potrivit Reuters.

În acest context, ministrul de externe german Johann Wadephul a făcut apel luni, de la Tokyo, unde se află în vizită, la o presiune sporită asupra Rusiei şi la un ajutor suplimentar pentru Ucraina, pentru a împinge Moscova să facă concesii în direcţia unei "paci juste şi durabile".

"Probabil nu este o exagerare să spunem că întreaga lume se uită la Washington", a declarat el într-o conferinţă de presă alături de ministrul de externe japonez Takeshi Iwaya. "Garanţiile ferme de securitate sunt esenţiale", deoarece "Ucraina trebuie să se poată apăra eficient chiar şi după un armistiţiu şi un acord de pace", a adăugat el.

Trump se va întâlni mai întâi cu Zelenski la ora locală 13:15 (17:15 GMT), în Biroul Oval, iar apoi cu toţi liderii europeni în Sala de Est a Casei Albe la ora 15:00 (19:00 GMT), a anunţat Casa Albă.

După ce a întins vineri covorul roşu în Alaska pentru preşedintele rus Vladimir Putin, Trump a declarat că ar trebui încheiat un acord pentru a pune capăt războiului care durează deja de 42 de luni, care a ucis zeci de mii de oameni şi a strămutat câteva milioane.

"Preşedintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea s-o facă, sau poate continua să lupte", a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Cu toate acestea, Zelenski a respins practic propunerile lui Putin făcute la acea întâlnire, inclusiv ca Ucraina să renunţe la restul regiunii Doneţk din est, din care controlează în prezent un sfert.

"Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că putem începe acolo unde se află acum linia frontului", a declarat liderul ucrainean duminică la Bruxelles, adăugând că constituţia ţării sale îi face imposibilă cedarea de teritorii.

Mai îngrijorător pentru el este faptul că Trump, care anterior a favorizat propunerea Kievului de a se stabili un armistiţiu imediat pentru a purta discuţii de pace mai profunde, s-a schimbat la 180 de grade după summit şi a indicat sprijinul pentru abordarea preferată de Rusia de a negocia un acord cuprinzător în timp ce luptele continuă.

"Sunt recunoscător preşedintelui Statelor Unite pentru invitaţie. Cu toţii vrem în egală măsură să punem capăt rapid şi sigur acestui război", a scris Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram, după ce a ajuns la Washington duminică seară. "Rusia trebuie să pună capăt acestui război - războiului pe care l-a început. Şi sper că forţa noastră comună cu America şi cu prietenii noştri europeni va determina Rusia să ajungă la o pace reală", a adăugat el

Formatul propunerilor lui Putin, relatat anterior de Reuters, pare imposibil de acceptat de Zelenski. Forţele ucrainene sunt adânc infiltrate în regiunea Doneţk, ale cărei oraşe şi dealuri servesc drept zonă defensivă crucială pentru a împiedica atacurile ruseşti.

Ca parte a oricărui acord de pace, Kievul doreşte garanţii de securitate suficiente pentru a descuraja Rusia - care a anexat ilegal peninsula ucraineană Crimeea în 2014 şi a lansat o invazie la scară largă în 2022 - să atace din nou.

Temându-se că vor fi excluşi de la masa tratativelor după un summit la care nu au fost invitaţi, liderii europeni au avut o convorbire cu Zelenski duminică pentru a se pune de acord asupra unei strategii comune pentru întâlnirea cu Trump de luni.

Prezenţa unor aliaţi care să-l susţină pe Zelenski ar putea atenua amintirile dureroase ale ultimei vizite a lui Zelenski la Biroul Oval.

"Este important ca europenii să fie acolo: (Trump) îi respectă, se comportă diferit în prezenţa lor", a declarat pentru Reuters Oleksandr Merejko, un parlamentar ucrainean din partidul de guvernământ al lui Zelenski.

Într-o declaraţie acordată CBS, secretarul de stat american Marco Rubio a respins ideea că liderii europeni ar veni la Washington pentru a-l proteja pe Zelenski.

"Nu vin aici mâine (n.r., luni) ca să prevină ca Zelenski să fie intimidat. Vin aici mâine pentru că am lucrat cu europenii. I-am invitat să vină", a adăugat Rubio.

Relaţiile dintre Kiev şi Washington, cândva extrem de apropiate, au fost dificile de când Trump a preluat mandatul în ianuarie.

Cu toate acestea, nevoia stringentă a Ucrainei de armament şi intelligence, unele dintre acestea neavând o alternativă viabilă, i-a forţat pe Zelenski şi aliaţii săi de pe continent să încerce să-l îmbuneze pe Trump, chiar şi atunci când declaraţiile acestuia par a intra în contradicţie cu obiectivele lor.

Pe câmpul de luptă, Rusia a avansat încet, valorificându-şi avantajele în ceea ce priveşte oamenii şi puterea de foc. Putin spune că este gata să continue lupta până când obiectivele sale militare vor fi atinse.

Ucraina speră că natura tehnologică în schimbare a războiului şi capacitatea sa de a provoca pierderi masive Moscovei îi vor permite să reziste, susţinută de ajutorul financiar şi militar european, chiar în eventualitatea în care relaţiile cu Washingtonul se prăbuşesc. 

