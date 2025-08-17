Data publicării:

Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"

Autor: Andrei Itu | Categorie: Politica
REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

Analistul politic Bogdan Chirieac a punctat mai multe paradoxuri, cu privire la ce se întâmplă pe scena politicii internaționale, în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, menționând cum ar putea apărea o  crevasă în unitatea occidentală, între Statele Unite și Uniunea Europeană. 

De asemenea, analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat ce importanță are pentru România dacă s-ar încheia un acord de încetare a focului în Ucraina.

”Dacă s-ar ajunge la un acord acum, ar fi în regulă, pentru noi"

 

”Pentru țara noastră, dacă s-ar opri linia frontului, la sute de kilometri de noi, ar fi un câștig. Asta ar însemna că Odesa ar rămâne a ucrainenilor, ceea ce înseamnă că sunt relevanți, cu acces la Marea Neagră și nu avem frontieră cu rușii la Gurile Dunării. Din punctul nostru de vedere, dacă s-ar ajunge la un acord acum, ar fi în regulă!

Pe de altă parte, acest acord este plin de sânge. Peste 1 milion de oameni au pierit la dorința dictatorului Vladimir Putin. Cum rămâne cu Dreptul Internațional, cu mandatul de arestare internațională emis de Curtea Penală Internațională, unde, adevărat că Statele Unite și Rusia nu fac parte”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Cu privire la faptul că Nicușor Dan își va întrerupe concediul și va participa la reuniunea de urgență a ”Coaliției de Voință”, unde Macron, Merz și Starmer, se vor reuni duminică prin videoconferință, cu scpul de a coordona acțiunile înaintea vizitei lui Zelenski la Washington, programată luni, analistul politic Bogdan Chirieac a spus:

”Am văzut că Nicușor Dan își întrerupe concediul, un lucru extraordinar, probabil, concediul este extrem de important, cum era important pentru domnul Klaus Iohannis, este și pentru domnia sa (n.red ironie). România nu are niciun rol, ci trebuie să facă ce va hotărî Uniunea Europeană. Probabil că Uniunea Europeană va hotărî ceva convergent cu Donald Trump. Nu știu cum este posibil ca, în cazul în care Zelenski va respinge acordul, ca Statele Unite să aibă relații normale cu Federația Rusă, iar Uniunea Europeană să aibă Federația Rusă supusă sancțiunilor?! Ar fi o crevasă, nu o fisură, în unitatea occidentală, între Statele Unite și Uniunea Europeană! Cum este posibil așa ceva?

Întreaga ordine mondială internațională, după Al Doilea Război Mondial, s-a bazat pe un monolit occidental, unde lideri incontestabili sunt Statele Unite. Cu toții dorim ca America să fie în continuare liderul lumii, din care facem parte și noi, România. Or, în momentul în care se face opinie separată... cu cine? Cu dictatorul Putin al Federației Ruse? Despre ce unitate occidentală vorbim? S-ar putea să oprim războiul din Ucraina, dar să pierdem mult mai mult, noi, lumea civilizată. Nu există nicio garanție că, după ce își va trage sufletul, câțiva ani, Putin nu va continua să atace Ucraina, poate că un stat NATO nu va ataca, fiindcă nu are suficientă capacitate nici tehnologică, nici militară, nici economică”.

Garanția de securitate pe care i-a propus Trump lui Zelenski

 

Cu privire la garanția de securitate pe care i-a propus Trump lui Zelenski, vezi detalii aici!, analistul politic Bogdan Chirieac a declarat:

”Este o garanție specială, fiindcă garanția oferită de Donald Trump este cea a Statelor Unite, nu a NATO. O garanție NATO ar însemna altceva. Iar pentru unitatea NATO, nu mi se pare în regulă. Pare că este spartă cu ranga unitatea NATO. Cu alte cuvinte, Rusia plină de noroi, sânge, se consideră egală cu America, liderul lumii occidentale! Deci, Rusia vorbește doar cu America și vorbește de garanția oferită Ucrainei de către Statele Unite, dar nu de NATO. Tot eșafodajul de securitate al lumii civilizate se bazează pe NATO, în acest moment, până și Japonia și Coreea de Sud au acorduri cu NATO”.

”Eu credeam că interesul Americii este convergent cu interesul lumii civilizate. Să nu uităm că respectarea drepturilor omului a fost descoperită de Jimmy Carter și pe această bază a drepturilor omului s-a produs prăbușirea comunismului și a Uniunii Sovietice. Acum, dăm de o parte aceste lucruri și ne ducem într-o chestiune monstruoasă, de crimă în masă, pentru care dăm mâna cu dictatorul de la Moscova? Eu înțeleg că este bună pacea. Repet, Donald Trump face un serviciu uriaș României, de a-i ține pe ruși departe de granița României. Este un serviciu uriaș, enorm, îi mulțumim pentru asta. În același timp, calci în picioare toate principiile pe care se bazează lumea occidentală de astăzi? Este o întrebare?”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

Vezi și - Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Apare Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Anunțul Ministerului Sănătății
16 aug 2025, 19:22
Nicușor Dan, mesaj despre poziționarea României după întâlnirea Trump-Putin
16 aug 2025, 18:27
Nicușor Dan, iritat de un tânăr. Ce i-a zis la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus / video
15 aug 2025, 20:22
USR, condamnare în direct pentru Ion Iliescu. Scapă Vlad Voiculescu
15 aug 2025, 20:07
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei și a ales mănăstirea de la Sâmbăta de Sus
15 aug 2025, 18:58
Coincidență sau strategie? Nicușor Dan alege calea Traian Băsescu chiar de Ziua Marinei
15 aug 2025, 19:00
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Speculații în lanț după apariția surpriză a lui Nicușor Dan la Sâmbăta de Sus, de Adormirea Maicii Domnului
15 aug 2025, 16:32
Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"
15 aug 2025, 14:40
Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”
15 aug 2025, 13:27
”Misterul” absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este ”Zeus”. Există un singur câștigător!
15 aug 2025, 11:45
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
15 aug 2025, 09:38
Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii
15 aug 2025, 07:08
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
Moment amuzant într-o filmare cu Nicușor Dan. Faza a devenit virală în online / video
14 aug 2025, 19:52
Corneliu Ștefan, atac la decizia premierului Ilie Bolojan: Sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC
14 aug 2025, 15:12
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
14 aug 2025, 14:28
Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan
14 aug 2025, 13:56
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
14 aug 2025, 13:22
Primarii se răscoală împotriva Guvernului Bolojan. Liberalul de Mezzo a răbufnit: Cea mai mare nenorocire. Se blochează țara, punem lacătul pe ea
14 aug 2025, 15:00
Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă
14 aug 2025, 13:03
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
14 aug 2025, 12:32
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”/ UPDATE
14 aug 2025, 11:52
Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români
13 aug 2025, 21:46
Vine și pachetul 3 de măsuri! Acesta decide alegerile pentru Primăria București. Cum se schimbă calculele politice
13 aug 2025, 22:53
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Replică din PSD pentru PNL în scandalul microbuzelor: Când nu faci nimic pentru oameni, îți rămâne doar să faci spume la gură
13 aug 2025, 19:28
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
13 aug 2025, 17:13
Alexandru Nazare propune capital social minim de 8.000 pentru SRL. Până acum a fost 200 de lei
13 aug 2025, 16:44
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, spune George Simion. „E inevitabil. Călin Georgescu, premier”
13 aug 2025, 16:48
Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla
13 aug 2025, 15:48
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
13 aug 2025, 13:45
Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern
13 aug 2025, 13:23
România lipsește de la întâlnirea liderilor europeni cu Trump. Antonescu, ”întrebare pentru turistul din Basarabia”
13 aug 2025, 13:19
”Asistăm la schimbări de frontieră prin forță, acesta este adevărul”. Semnalul lui Chirieac înainte de summit-ul Trump - Putin: Este o palmă grea
13 aug 2025, 14:16
SUA critică România pentru anularea alegerilor prezidențiale. Bogdan Chirieac: Atunci ne felicitau pentru ce-am făcut. Acum ne condamnă
13 aug 2025, 12:04
Se fac jocurile pentru Primăria Municipiului București. Coaliția Puterii se ”reunește” anti-”extremiști”? Propuneri inedite
13 aug 2025, 11:08
Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?
13 aug 2025, 10:04
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
12 aug 2025, 21:31
Nicușor Dan și Zelenski, discuții despre viitorul regiunii. Ce au vorbit cei doi
12 aug 2025, 17:29
Ministrul Bogdan Ivan, acuzat că și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, a revocat numirea / update
12 aug 2025, 15:59
Cum va fi reluat programul Rabla. Ministrul Diana Buzoianu anunță modificări
12 aug 2025, 15:26
Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste
12 aug 2025, 14:56
Alegeri primare deschis pentru un candidat unic al Coaliției la primăria Capitalei. Apel făcut de Burduja, PNL
12 aug 2025, 14:40
Mihai Fifor: Lăsați-ne cu Ucraina, prioritatea ministrului Apărării sunt numirile politice
12 aug 2025, 14:22
Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie
12 aug 2025, 12:32
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
12 aug 2025, 09:20
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
12 aug 2025, 09:04
Senatorii intră în ședință pentru două Ordonanțe de Urgență. Ce trece astăzi prin Parlament
12 aug 2025, 08:40
Cseke Attila, despre reducerea a 40.000 de posturi din administrație
12 aug 2025, 08:13
Romeo Lungu, președinte PSD Buzău, reacție la poziția lui Constantin Toma privind competiția internă din PSD
11 aug 2025, 19:51
Procedura de achiziție pentru serviciile unui expert AMEPIP, reluată după o ofertă neconformă. Anunțul Guvernului
11 aug 2025, 18:16
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Grup de copii, rătăcit pe munți, în Maramureș 
acum 14 minute
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
acum 51 de minute
BANCUL ZILEI: Povești din familie
acum 1 ora 9 minute
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 17 august, 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49
pe 16 August 2025
Petrolul - Hermannstadt, rezultat. Nici acum nu au reușit prima victorie din actualul sezon
pe 16 August 2025
A murit Pippo Baudo, considerat "regele" televiziunii din Italia
pe 16 August 2025
Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline
pe 16 August 2025
O uzină militară a explodat în Rusia. Sunt peste 100 de răniți și mai mulți morți 
Cele mai citite știri
pe 16 August 2025
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025
pe 16 August 2025
Culisele unei mega-afaceri ilegale. Poți să îți cumperi casă și mașină, dintr-un singur exemplar, dar faci garantat închisoare dacă ești prins - Video
pe 16 August 2025
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
pe 16 August 2025
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video
pe 16 August 2025
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel