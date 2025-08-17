Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"

Analistul politic Bogdan Chirieac a punctat mai multe paradoxuri, cu privire la ce se întâmplă pe scena politicii internaționale, în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, menționând cum ar putea apărea o crevasă în unitatea occidentală, între Statele Unite și Uniunea Europeană.

De asemenea, analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat ce importanță are pentru România dacă s-ar încheia un acord de încetare a focului în Ucraina.

”Dacă s-ar ajunge la un acord acum, ar fi în regulă, pentru noi"

”Pentru țara noastră, dacă s-ar opri linia frontului, la sute de kilometri de noi, ar fi un câștig. Asta ar însemna că Odesa ar rămâne a ucrainenilor, ceea ce înseamnă că sunt relevanți, cu acces la Marea Neagră și nu avem frontieră cu rușii la Gurile Dunării. Din punctul nostru de vedere, dacă s-ar ajunge la un acord acum, ar fi în regulă!

Pe de altă parte, acest acord este plin de sânge. Peste 1 milion de oameni au pierit la dorința dictatorului Vladimir Putin. Cum rămâne cu Dreptul Internațional, cu mandatul de arestare internațională emis de Curtea Penală Internațională, unde, adevărat că Statele Unite și Rusia nu fac parte”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Cu privire la faptul că Nicușor Dan își va întrerupe concediul și va participa la reuniunea de urgență a ”Coaliției de Voință”, unde Macron, Merz și Starmer, se vor reuni duminică prin videoconferință, cu scpul de a coordona acțiunile înaintea vizitei lui Zelenski la Washington, programată luni, analistul politic Bogdan Chirieac a spus:

”Am văzut că Nicușor Dan își întrerupe concediul, un lucru extraordinar, probabil, concediul este extrem de important, cum era important pentru domnul Klaus Iohannis, este și pentru domnia sa (n.red ironie). România nu are niciun rol, ci trebuie să facă ce va hotărî Uniunea Europeană. Probabil că Uniunea Europeană va hotărî ceva convergent cu Donald Trump. Nu știu cum este posibil ca, în cazul în care Zelenski va respinge acordul, ca Statele Unite să aibă relații normale cu Federația Rusă, iar Uniunea Europeană să aibă Federația Rusă supusă sancțiunilor?! Ar fi o crevasă, nu o fisură, în unitatea occidentală, între Statele Unite și Uniunea Europeană! Cum este posibil așa ceva?

Întreaga ordine mondială internațională, după Al Doilea Război Mondial, s-a bazat pe un monolit occidental, unde lideri incontestabili sunt Statele Unite. Cu toții dorim ca America să fie în continuare liderul lumii, din care facem parte și noi, România. Or, în momentul în care se face opinie separată... cu cine? Cu dictatorul Putin al Federației Ruse? Despre ce unitate occidentală vorbim? S-ar putea să oprim războiul din Ucraina, dar să pierdem mult mai mult, noi, lumea civilizată. Nu există nicio garanție că, după ce își va trage sufletul, câțiva ani, Putin nu va continua să atace Ucraina, poate că un stat NATO nu va ataca, fiindcă nu are suficientă capacitate nici tehnologică, nici militară, nici economică”.

Garanția de securitate pe care i-a propus Trump lui Zelenski

Cu privire la garanția de securitate pe care i-a propus Trump lui Zelenski, vezi detalii aici!, analistul politic Bogdan Chirieac a declarat:

”Este o garanție specială, fiindcă garanția oferită de Donald Trump este cea a Statelor Unite, nu a NATO. O garanție NATO ar însemna altceva. Iar pentru unitatea NATO, nu mi se pare în regulă. Pare că este spartă cu ranga unitatea NATO. Cu alte cuvinte, Rusia plină de noroi, sânge, se consideră egală cu America, liderul lumii occidentale! Deci, Rusia vorbește doar cu America și vorbește de garanția oferită Ucrainei de către Statele Unite, dar nu de NATO. Tot eșafodajul de securitate al lumii civilizate se bazează pe NATO, în acest moment, până și Japonia și Coreea de Sud au acorduri cu NATO”.

”Eu credeam că interesul Americii este convergent cu interesul lumii civilizate. Să nu uităm că respectarea drepturilor omului a fost descoperită de Jimmy Carter și pe această bază a drepturilor omului s-a produs prăbușirea comunismului și a Uniunii Sovietice. Acum, dăm de o parte aceste lucruri și ne ducem într-o chestiune monstruoasă, de crimă în masă, pentru care dăm mâna cu dictatorul de la Moscova? Eu înțeleg că este bună pacea. Repet, Donald Trump face un serviciu uriaș României, de a-i ține pe ruși departe de granița României. Este un serviciu uriaș, enorm, îi mulțumim pentru asta. În același timp, calci în picioare toate principiile pe care se bazează lumea occidentală de astăzi? Este o întrebare?”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

