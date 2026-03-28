DCNews Stiri Internațional Marea Britanie trimite în România avioane de luptă Eurofighter Typhoon
Data publicării: 12:13 28 Mar 2026

Marea Britanie trimite în România avioane de luptă Eurofighter Typhoon
Autor: Darius Muresan

eurofighter-marea-britanie-eurofighter-typhoon_99111800 Eurofighter Typhoon britanic. Foto: Royal Air Force via DefenseRomania

Un detașament al Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii urmează să fie dislocat în România în vederea executării Serviciului de Poliție Aeriană Întărită sub comandă NATO, în următoarele patru luni. Britanicii vor disloca aici avioane de tip Eurofighter Typhoon.

Misiunea a fost anunțată în exclusivitate de Excelența Sa Gilse Portman, ambasadorul Marii Brtianii în România, în timpul conferinței internaționale DefenseRomania Security Dialogue 2026 (DSD 26) care a avut loc luna aceasta. Ea e confirmată și de Royal Air Force, scrie DefenseRomania.

Aceasta este cea de-a șasesa rotaţie în România a Forţelor Aeriene Regale Britanice, după cele executate în 2017, 2018, 2021, 2022 și 2024.

Avioanele vor fi dislocate la Baza 86 Aeriană Borcea, unde e sediul și Escadrilei 53 Vânătoare formată din avioane F-16 ale României, precum și Centrul de Pregătire F-16, singurul din Europa.

Britanicii vor înlocui detașamentul german prezent în ultimele luni aici, tot cu avioane Eurofighter Typhoon.

Aeronave britanice din cadrul No. 3 (Fighter) Squadron, operând în sub comanda 121 Expeditionary Air Wing, vor fi prezente în țara noastră. Royal Air Force nu a precizat numărul de avioane care vor fi dislocate.

Spre exemplu, în 2024 la ultima prezență a partenerilor noștri britanici aici, detașamentul britanic a fost format din aproximativ 220 de militari (piloți și personal tehnic) și şase aeronave Eurofighter Typhoon.

Pe durata misiunii, avioanele Eurofighter Typhoon ale Royal Air Force vor îndeplini misiuni de Quick Reaction Alert (QRA) alături de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, intervenind în cazul în care aeronave neidentificate se vor apropia de spațiul aerian al NATO. Aceste operațiuni sunt concepute pentru a menține integritatea spațiului aerian aliat și pentru a asigura o de descurajare credibilă.

Ne așteptăm ca avioanele britanice să fie alertate intens și în ceea ce privește desele incidente cu drone ruse care violează spațiul aerian aliat, mai scrie sursa citată.

