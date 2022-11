Marea Britanie elimină scutirile de taxe pentru mașinile electrice

Proprietarii de mașini electrice, care până acum fuseseră tratați cu mănuși de dragul mediului, nu au fost excluși din această solicitare a ministrului britanic de Finanțe, Jeremy Hunt. Chiar dacă vehiculele lor sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de emisii de carbon, proprietarii vor trebui să plătească accize pe ele, cunoscute ca taxe rutiere, începând din 2025, scrie Europa Today.

”Deoarece Biroul de Responsabilitate bugetară a prezis că jumătate din toate vehiculele noi vor fi electrice până în 2025. Pentru a face ca sistemul nostru de impozitare să fie mai echitabil, am decis că din 2025 încolo nu vor mai fi scutiți de accize”, a spus Hunt, vorbind în Camera Comunelor.

Cotele taxelor rutiere variază în prezent în funcție de emisii și de vârsta mașinii, toate vehiculele cu emisii zero fiind scutite în prezent. Din 2025, acesta din urmă va fi perceput cu cea mai mică rată pentru mașinile noi, în prezent de 10 GBP, iar ulterior va plăti aceeași rată ca și alte vehicule. Șoferii de mașini moderne pe benzină sau diesel plătesc de obicei între 120 și 945 de lire sterline în primul an și apoi 165 de lire sterline pe an în următorii cinci ani. Chiar și cele mai scumpe mașini sunt supuse unei taxe suplimentare, care ar putea afecta noile vehicule electrice.

Totuși, teama este că această nouă taxă ar putea încetini expansiunea pieței de mașini electrice.

”Perspectiva unor costuri suplimentare de funcționare îi va îndepărta pe alți potențiali cumpărători de vehiculele electrice, pe măsură ce alte stimulente sunt eliminate, iar facturile mari la energie erodează beneficiile trecerii la electricitate”, a declarat Ian Plummer, directorul Auto Trader, Gill Nowell.

Șeful companiei ElectriX, a calificat decizia ”dezamăgitoare, dar nu surprinzătoare”, adăugând: ”Va trebui depusă mai multă muncă pentru a asigura șoferii că folosirea unei mașini electrice rămâne mai ieftină decât utilizarea uneia”.

Sigur, asta nu înseamnă că nu puteți conduce o mașină electrică dacă termometrele arată temperaturi negative. Pentru câțiva ani, piața mașinilor electrice din Norvegia a fost cu mult peste cea a oricărei alte țări, în ciuda iernilor extreme. Cu alte cuvinte, în țările cu o climă relativ blândă, nu ar trebui ca anotimpul să fie o problemă majoră, potrivit Auto Express, citat de BizBrașov.

Anumiți producători, cum ar fi Renault, pun la dispoziție calculatoare online care vă permit să aflați la ce autonomie trebuie să vă așteptați când temperaturile scad. De exemplu, în cazul unui Renault Zoe, vă puteți aștepta la o autonomie de 376 de kilometri după o încărcare completă la o temperatură de circa 20 de grade Celsius. Dacă temperatura coboară la 5 grade Celsius și mergeți cu căldura pornită, autonomia scade la 300 de kilometri, adică o reducere de 20%, potrivit Renault. La -5 grade Celsius, autonomia scade la 244 de kilometri.

Un alt aspect important este că, cu cât bateria este mai mare, cu atât are un risc mai mare de a pierde autonomie.

Temperaturile scăzute afectează negativ bateriile mașinilor electrice deoarece acestea se bazează pe reacții chimice pentru a stoca și elibera electricitatea. Bateriile litiu-ion, cele mai comune folosite la mașinile electrice și hibride, funcționează atunci când ionii de litiu se deplasează de la anod la catod. Frigul încetinește acest proces și limitează performanța bateriei. Rezultatul poate fi o pierdere dramatică a intervalului de utilizare.

