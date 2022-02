Mara Bănică și-a publicat DIETA. Iată ce a mâncat în prima săptămână. Ce e INTERZIS

Mara Bănică este în culmea fericirii de când a devenit mămică pentru a doua oară. Vedeta le-a mărturisit fanilor și cum o cheamă pe mezina familiei. Numele ales de vedetă nu este unul la întâmplare. Mara Bănică a ales ca fiica ei să se numească ca regretata soră a lui Serghei Mizil, care s-a stins din viață în octombrie 2021, în urma unor probleme de sănătate și anume Donca Maria.

După ce a născut, vedeta și-a făcut un plan alimentar strict, pentru a se recupera după sarcină. Mara Bănică a dezvăluit care este dieta pe care o ține, dar și câte kilograme are. Mara Bănică a mărturisit că are 64,2 kilograme. În primele 4 zile din săptămâna 1, vedeta consumă brânzeturi și legume în stare crudă, dar fără roșii. De asemenea se pot folosi sare, piper, boia dulce/iute, scorțișoară, chimen, curry. Totodată, se mai poate adăuga un ou pe zi, 200g de fructe, 2 linguri ulei.

Mara Bănică a precizat că trebuie să consume foarte multe lichide. Printre acestea se numără apa, ceai, dar și cafea.

Ce este interzis în primele 4 zile de dietă

În primele 4 zile de dietă, Mara Bănică trebuie să evite să mănânce acru, uleiul prăjit și legumele gătite, zahărul sau mierea, sucurile naturale de fructe, muștar, maioneză și ketchup.

Ce spunea Mara Bănică, înainte să nască

Înainte să nască, Mara Bănică a declarat că este nerăbdătoare să își strângă fiica în brațe și are emoții foarte mari.

”Am emoții foarte mari. Mi-am făcut bagajul de o săptămână. Stau cu el la ușă. Doctorul cu care urmează să nasc a plecat în Republica Dominicană, timp de două săptămâni. Mi-a zis să ne întâlnim pe 19 ianuarie, ca să stabilim ziua când voi naște. Dacă se întâmplă ceva, voi naște cu doctorul cu care l-am născut pe băiatul meu, Dima. E frustrant, însă, în perioada asta, cu Covid-ul, pentru că am înțeles că tatăl copilului nu poate intra la spital. Poate totuși o să-l lase până la urmă. Vreau să scap cât mai repede, sunt însărcinată în 36 de săptămâni. Fetița are deja 2 kilograme și 700 de grame, și va face cu siguranță trei kilograme. Nu mai am răbdare deloc. De abia aștept să scap ca să mă pot mișca. Eu am fost ca într-un arest la domiciliu timp de șapte luni, pentru că-mi este foarte teamă de Covid”, a declarat Mara Bănică, pentru Click.ro.

