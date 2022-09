Manchester City şi Real Madrid, debut cu victorii clare în noul sezon al Ligii Campionilor

Deşi l-a pierdut pe Karim Benzema (accidentat), după o jumătate de oră, campioana Spaniei s-a impus fără probleme prin golurile marcate în repriza secundă de Vinicius Junior, Luka Modric şi Eden Hazard. Manchester City a reuşit scorul serii, 4-0 în deplasare cu Sevilla.

Haaland a marcat o dublă, iar celelalte goluri au fost semnate de Phil Foden şi Ruben Dias. Şahtior Doneţk a obţinut o victorie nescontată, măcar prin proporţiile scorului, 4-1 în deplasare cu RB Leipzig. În capul de afiş al serii, PSG a trecut de Juventus cu 2-1. Golurile parizienilor au fost înscrise de Kylian Mbappe, în prima jumătate de oră, în timp ce pentru Bătrâna Doamnă a punctat americanul Weston McKennie.

Rezultatele de marţi:

Grupa E Dinamo Zagreb - Chelsea Londra 1-0 A marcat: Mislav Orsic 13.

RB Salzburg - AC Milan 1-1 Au marcat: Noah Okafor 28, respectiv Alexis Saelemaekers 40.

Grupa F Celtic Glasgow - Real Madrid 0-3 Au marcat: Vinicius Junior 56, Luka Modric 60, Eden Hazard 77.

RB Leipzig - Şahtior Donţek 1-4 Au marcat: Mohamed Simakan 57, respectiv Marian Şved 16, 58, Mihailo Mudrik 76, Lassina Traore 85.

Grupa G Borussia Dortmund - FC Copenhaga 3-0 Au marcat: Marco Reus 35, Raphael Guerreiro 42, Jude Bellingham 83. Sevilla FC - Manchester City 0-4 Au marcat: Erling Haaland 20, 67, Phil Foden 58, Ruben Dias 90+2.

Grupa H Benfica Lisabona - Maccabi Haifa 2-0 Au marcat: Rafa Silva 50, Alex Grimaldo 54. Paris Saint-Germain - Juventus Torino 2-1 Au marcat: Kylian Mbappe 5, 22, respectiv Weston McKennie 53.

Miercuri vor avea loc partidele:

Grupa A: Ajax - Rangers (ora 19:45), Napoli - Liverpool (22:00)

Grupa B (22:00): Atletico Madrid - FC Porto, FC Bruges - Bayer Leverkusen

Grupa C (22:00): FC Barcelona - Viktoria Plzen, Inter Milano - Bayern Munchen

Grupa D: Eintracht Frankfurt - Sporting Lisabona (19:45), Tottenham Hotspur - Olympique Marseille (22:00).

Citește și - Karim Benzema, ales jucătorul UEFA al anului

Karim Benzema, atacantul francez al echipei de fotbal Real Madrid, a fost ales cel mai bun jucător UEFA al anului.



Benzema, care are 34 de ani, favorit la Balonul de Aur, a fost preferat portarului belgian Thibaut Courtois, colegul său de la Real Madrid, şi altui belgian, Kevin De Bruyne, mijlocaşul lui Manchester City.



Benzema a fost principalul artizan al câştigării celei de-a 14-a Ligi a Campionilor de către Real, terminând golgheter al competiţiei, cu 15 reuşite. În sezonul 2021/2022, Benzema a marcat 44 de goluri în 46 de meciuri pentru echipa madrilenă, cu care a câştigat şi campionatul Spaniei.



Benzema îi urmează în palmares lui Jorginho, care a câştigat anul trecut EURO 2020 cu naţionala Italiei şi Liga Campionilor cu Chelsea.



Spaniola Alexia Putellas, mijlocaşul ofensiv al echipei de fotbal feminin FC Barcelona, laureata Balonului de Aur 2021, a fost desemnată cea mai bună jucătoare UEFA a anului, pentru al doilea an consecutiv. Alexia Putellas, care are 28 de ani, a fost recompensată deşi a ratat EURO 2022 din cauza unei grave accidentări. Ea a fost preferată englezoaicei Beth Mead şi germancei Lena Oberdorf.



Premiul pentru cel mai bun antrenor a fost înmânat italianului Carlo Ancelotti, care a dus-o pe Real Madrid la câştigarea celei de-a 14-a Ligi a Campionilor din istoria clubului.



La categoria fotbalului feminin, cea mai bună antrenoare a fost desemnată olandeza Sarina Wiegman, sub comanda căreia naţionala Angliei a devenit campioană europeană în această vară, scrie Agerpres.

