Manchester City, 21 de victorii consecutive. Pep Guardiola: „Mai mult decât remarcabil”

Pep Guardiola a comentat parcursul incredibil al echipei sale, Manchester City, care are 21 de victorii în tot atâtea meciuri.

Conform BBC Sport, victoria cu 4-1 din campionat cu Wolverhampton Wanderers a delimitat la 15 puncte City de rivala Manchester United, aflată pe locul secund în Premier League. „Iarna din Anglia este un Iad și în această perioadă am făcut ceva incredibil”, a declarat Guardiola. „E mai mult decât remarcabil”.

Manchester City a depășit de mult recordul de victorii consecutive în Premier League, însă mai are până la recordul lui Ajax de 26 de victorii consecutive. Olandezii se află pe locul 2 în istoria fotbalului, fiind depășiți după 44 de ani, în 2016, de formația galeză The New Saints, care a înregistrat 27 de victorii consecutive. Până acolo, City trebuie să mai treacă de Real Madrid, cu 22 victorii consecutive în 2014, și Bayern Munchen, cu 23 de victorii consecutive, în 2020.