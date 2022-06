Majestatea Sa Margareta, invitată la jubileul de platină al Reginei Elisabeta a II-a

La Ceremonia Militară cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a, în dimineața de 2 iunie 2022, vor asista Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Consort, a anunțat miercuri Familia Regală a României.

Numită „Trooping the Colour”, ceremonia are loc în fiecare an de Ziua Suveranului, iar anul acesta ea va onora cei 70 de ani de domnie ai Majestății Sale Britanice.



Potrivit Familiei Regale a României, la ceremonie iau parte 1200 de ofițeri și soldați, 400 de instrumentiști militari și 240 de cai.

Ceremonia se încheie cu o survolare a Palatului Buckigham executată de Forțele Aeriene Regale în onoarea Reginei Elisabeta a II-a, comandantul suprem al Forțelor Armate Britanice. „Trooping The Colour” este primul eveniment ce va avea loc în cadrul Jubileului ce se va desfășura timp de 4 zile. Mii de oameni sunt așteptați în centrul Londrei pentru parada de ziua de naștere a reginei.

