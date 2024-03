Mai multe urne de vot din Rusia au fost incendiate de locuitori cu cocktailuri Molotov: „Acest lucru nu s-a mai întâmplat până acum” / video

Mai multe videoclipuri în care secțiile de votare și urnele de la alegerile prezidențaile din Federația Rusă sunt incendiate au apărut în ultimele ore pe rețelele de socializare, potrivit Sky News.

Într-unul dintre acestea, un alegător este văzut ardând un buletin de vot cu inscripția „adu-mi soțul înapoi”, aparent o referire la războiul din Ucraina.

Videoclipul a apărut într-o postare pe Mash, o platformă de știri digitală populară.

Între timp, în regiunea de vest a Siberiei, regiunea autonomă Khanty-Mansi, un alt videoclip a arătat secția de vot după ce o femeie a încercat să dea foc unei urne cu un cocktail Molotov.

Femeia a fost arestată, focul a fost stins și nu au fost pagube sau victime, a spus comisia electorală locală.

Stanislav Andreychuk, de la mișcarea pentru drepturile alegătorilor Golos, a descris evoluțiile drept „o caracteristică nouă a acestor alegeri”.

El a spus că au existat rapoarte din mai multe regiuni despre alegători care au turnat vopsea sau cerneală în urnele de vot și au aruncat cocktail-uri Molotov pentru a provoca daune.

„Acest lucru nu s-a mai întâmplat până acum și aceasta este probabil o consecință a tensiunii și agresiunii enorme pe care le-a generat în societate, pentru care autoritățile ruse poartă responsabilitatea directă”, a spus el.

Totuși, Andreychuk a spus că ceea ce au făcut protestatarii a fost greșit, pentru că „fac același lucruri ca falsificatorii din comisii“.

„Ei distrug voturile acelor alegători care au votat deja. Numai că, spre deosebire de falsificatorii din comisiile și administrațiile electorale, aceștia (vandalii) vor primi pedepse reale“, a mai zis el.

PROTESTING ELECTIONS IN RUSSIA



⚡️A woman, near Moscow ????????, poured green ink into the ballot box to spoil the casted ballots.



The woman has been arrested and is in interrogation.



???? If you cannot run - walk. If you cannot walk - crawl.



It is better to do something than nothing. pic.twitter.com/uswO32atMZ