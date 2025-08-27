Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului

Magistraților le este interzis prin lege să participe la greve, dreptul la grevă fiind refuzat judecătorilor și procurorilor conform Legii nr. 168/1999. Deși nu pot face grevă, aceștia au organizat proteste suspendând activitatea în dosare penale, cu excepția urgențelor, pentru a protesta împotriva unor modificări legislative. În pofida interdicției, magistrații au recurs la forme de protest cum ar fi suspendarea activității în dosarele penale, dar numai pentru cauzele care nu reprezintă urgențe (cum ar fi arestările, măsurile preventive sau cele de execuție a pedepselor privative de libertate).

Ana Birchall, fost ministru al Justiției și consilier prezidențial al lui Ilie Bolojan în perioada interimatului la Palatul Cotroceni, a reacționat dur pe Facebook:

E surprinzător cât de creativi pot deveni unii magistrați când vine vorba să ocolească legea. Legea spune clar: `Magistraților le este interzis să facă grevă`. Răspunsul? `Nu facem grevă, doar suspendăm activitatea... pe termen nedeterminat`.... și eventual și cu salariul plătit, nu?! Exact grevă, doar că botezată „suspendare” și livrată cu aerul că dacă îi schimbi numele, dispare și problema. Bravo, Sherlock!

Magia juridică prin care schimbi eticheta, dar lași realitatea identică: justiția blocată. Dacă îi spui altfel, sigur nu se prinde nimeni că… e fix același lucru. Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare iar corupții și infractorii profită și scapă nepedepsiți. Justiția întârzie, tace, iar cetățeanul se simte singur, neputincios și dezamăgit.

Dacă justiția ar fi cu adevărat de partea oamenilor, nu pensiile și salariile magistraților ar fi în prim-plan. Când banii devin mai importanți decât legea, când Lia Savonea, președinta ÎCCJ, afirmă cu tupeu că "independența magistratului" ține de cât este salariul sau pensia iar CSM, Inspecția Judiciară sau Ministrul Justiției tac complice, încrederea românilor în justiție se prăbușește.

Am respect pentru magistrații care își fac treaba cu onoare și responsabilitate- ei sunt adevărații stâlpi ai justiției. De la zeita Themis, protectoarea dreptății și echității, magistratul este mai mult decât un garant al legii- este un pilon al adevărului și un simbol al integrității în societate. Este vocea celor fără glas, apărătorul legii și temelia încrederii în sistem. Onoarea, curajul și responsabilitatea nu sunt doar cuvinte, ci esența unei profesii care modelează destinul unei națiuni. Și trebuie să rămână așa și astăzi: un reper al dreptății funcționale, recâștigând încrederea oamenilor prin fapte concrete care să arate că justiția este cu adevărat de partea lor și îi apără.

Pentru o justiție credibilă și independentă, magistrații trebuie să revină la esența profesiei: să slujească cetățeanul, nu interesele proprii. Are nevoie de ONOARE, RESPONSABILITATE și EXEMPLU- nu de greve mascate sau scandaluri. Respectul, încrederea și susținerea românilor se câștigă prin fapte, nu prin revendicări care dezamăgesc. Justiția există pentru oameni, nu pentru privilegii! Fii și tu vocea care cere RESPONSABILITATE!”.

