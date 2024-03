MAE: România condamnă alegerile ruse în teritoriile ocupate temporar şi anexate ilegal ale Ucrainei

Într-o postare pe reţeaua X (fostă Twitter), MAE arată că 'România condamnă desfăşurarea alegerilor de către Rusia în teritoriile ale Ucrainei ocupate temporar şi anexate ilegal. Acestea încalcă dreptul internaţional, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. Acest alegeri sunt ilegale şi ilegitime, rezultatul lor este nul'.

????1/2 #Romania strongly condemns the opening of voting stations for RU elections in the Transnistrian region of the R. of #Moldova, and in #Georgia s regions of Abkhazia & S Ossetia, without the consent of authorities of ???????? and ???????? respectively. These are illegal&violate intl law.