Data publicării:

Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik
Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Președintele francez Emmanuel Macron a oferit detalii despre convorbirea dintre Donald Trump și liderii europeni, pe fondul summitului programat vineri, între președinții Trump și Putin în Alaska.

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni că SUA și ceilalți aliați trebuie să îi ofere Ucrainei garanții de securitate, în vederea încheierii războiului purtat de Rusia împotriva sa, potrivit Reuters.

Macron a spus că Trump, într-o convorbire telefonică cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a exclus în mod clar aderarea Kievului la alianța NATO, un obstacol major în calea oricărui acord de pace cu Rusia.

În așteptarea întâlnirii din Alaska 

Summitul de vineri marchează prima întrevedere în persoană între președinții Donald Trump și Vladimir Putin de la alegerile prezidențiale din 2024, din SUA, și prima întâlnire bilaterală de acest nivel de la summitul din 2021. Reuniunea va avea loc la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska.

Citește și: De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani

Summitul va începe cu o întâlnire privată între cei doi lideri, urmată de discuții extinse în componența delegațiilor, după care este programată o conferință de presă comună.

În echipa rusă se remarcă prezența lui Kirill Dmitriev, directorul Fondului Soberan de Investiții din Rusia (RDIF) și emisar special al președintelui Putin pentru cooperare investițională și economică internațională. Dmitriev a fost implicat în negocieri economice avansate cu SUA, inclusiv întâlniri cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ocazie cu care au fost discutate perspective de cooperare în sectoare precum mineralele rare, energia, spațiul și Arctica.

Delegația americană prezentă la summit ar include membri importanți ai administrației Trump, precum vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și emisarii Steve Witkoff și Keith Kellog, potrivit presei internaționale.

Zelenski, prezent la Londra cu o zi înainte de întâlnirea Trump-Putin

Cu doar o zi înainte de summitul americano-rus, Zelenski a vizitat Londra pentru a consolida sprijinul european în eforturile de a preveni orice acord care ar implica cedarea de teritorii ucrainene Rusiei.

Macron, aflat în vacanță în sudul Franței, a făcut declarațiile privind garanțiile de securitate miercuri, în fața jurnaliștilor, la reședința sa de vară. Transcrierea a fost publicată mai târziu în aceeași zi de către Palatul Prezidențial.

Citește și: Ofensiva WhatsApp după ce Rusia vrea să blocheze peste 100 de milioane de ruși care folosesc serviciile sale

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen"
14 aug 2025, 11:47
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
14 aug 2025, 11:58
Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii
14 aug 2025, 11:35
De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani
14 aug 2025, 11:17
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
14 aug 2025, 10:06
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA
14 aug 2025, 04:37
ParintiSiPitici.ro
5 semne „enervante” care arată că ai un copil foarte inteligent, potrivit unui expert: „Pot fi confundate cu lipsa de bune maniere sau indisciplină”
14 aug 2025, 11:55
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
13 aug 2025, 21:37
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
13 aug 2025, 21:33
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
13 aug 2025, 20:28
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
13 aug 2025, 18:40
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
13 aug 2025, 17:35
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
13 aug 2025, 17:06
Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”
13 aug 2025, 16:20
De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei
13 aug 2025, 15:26
Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi
13 aug 2025, 15:56
Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el
13 aug 2025, 15:19
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
13 aug 2025, 14:19
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
13 aug 2025, 13:03
Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție
13 aug 2025, 12:23
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
13 aug 2025, 09:03
Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump - VIDEO
13 aug 2025, 09:08
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
13 aug 2025, 08:17
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
13 aug 2025, 08:06
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
13 aug 2025, 08:16
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei
13 aug 2025, 03:40
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
12 aug 2025, 22:10
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
12 aug 2025, 21:52
Zelenski avertizează înaintea întâlnirii Trump-Putin: Donbas nu va fi cedat Moscovei
12 aug 2025, 20:52
Tusk spune că Rusia încearcă să rupă relațiile Ucrainei cu Polonia, după ce un ucrainean a fluturat un steag naționalist controversat la un concert din Varșovia
12 aug 2025, 20:36
Trupele urcrainene care luptă contra Rusiei resping cedările teritoriale: Să le dai cui? Să le dai pentru ce? / Reuters
12 aug 2025, 19:36
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
12 aug 2025, 19:06
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
12 aug 2025, 18:51
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
12 aug 2025, 18:26
Rusia a străpuns frontul în Ucraina și ar putea ocupa complet Donețk înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki bate cu pumnul în masă: Polonia nu e partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri și să fim tratați ca partener egal / video
12 aug 2025, 16:13
Bulgaria dă vina pe turiștii români pentru peste 90% din parcările ilegale din zonele protejate
12 aug 2025, 15:57
Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal
12 aug 2025, 14:52
Fostă primă doamnă, la un pas de închisoare din cauza unor accesorii. Ce acuzații i se aduc
12 aug 2025, 14:02
Țara europeană care suferă de o criză acută de apă. Apel urgent la populație pentru consum responsabil
12 aug 2025, 12:47
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
12 aug 2025, 10:24
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
12 aug 2025, 09:26
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
12 aug 2025, 10:14
Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră
12 aug 2025, 08:35
Ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 08:48
Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a spus „da”
12 aug 2025, 03:29
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
11 aug 2025, 22:03
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
11 aug 2025, 21:50
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
11 aug 2025, 21:15
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
11 aug 2025, 20:54
Nawrocki, așteptat de Trump la Casa Albă: A fost dezvăluită agenda discuțiilor dintre președinții Poloniei și Statelor Unite ale Americii
11 aug 2025, 20:00
Cum vrea Ilan Șor să răstoarne guvernul controlat de partidul Maiei Sandu. Suma primită de protestatarii anti-europeni
11 aug 2025, 19:39
Cele mai noi știri
acum un minut
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
acum 24 de minute
Lovitură pentru Shein și Temu: Cine câștigă din taxa de 25 de lei la coletele externe. ”Până acum, ei erau cu mâinile legate!”
acum 25 de minute
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin
acum 27 de minute
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
acum 29 de minute
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
acum 35 de minute
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB
acum 42 de minute
CIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei 
acum 44 de minute
ARO Muscelul Câmpulung, eliminată din Cupa României de rivala locală
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel