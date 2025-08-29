Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței

Emmanuel Macron respinge ferm o eventuală demisie din funcția de președinte al Franței.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cum poți economisi până la 300 lei pe lună la factură. În plină criză economică, avem o veste bună. Speli sau gătești la orele astea? Plătești puțin / video

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că își va continua mandatul până la sfârșit, în 2027. El a respins speculațiile conform cărora ar putea exista presiuni asupra sa pentru a pleca dacă guvernul își pierde votul de încredere luna viitoare, potrivit Reuters.

„Mandatul care mi-a fost dat de poporul francez și de nimeni altcineva este un mandat care va fi îndeplinit până la sfârșit”, a declarat Macron, într-o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz.

Macron a mai declarat că Franța și Germania sunt hotărâte să mențină legislația europeană privind problemele digitale, după ce președintele american Donald Trump a criticat regulile UE privind serviciile digitale.

Trump a scris luni că va impune taxe suplimentare tuturor țărilor cu legislație sau reglementări digitale, spunând că acestea sunt „toate concepute pentru a dăuna sau discrimina tehnologia americană”.

CITEȘTE ȘI - Reacția Rusiei, după ce Macron l-a numit „căpcăun“ pe Putin

De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că i-a spus președintelui american Donald Trump că modul în care Uniunea Europeană își reglementează piața digitală este o expresie a suveranității blocului comunitar și că nu poate accepta ca cineva să pună la îndoială acest lucru.

„Facem acest lucru în propriul nostru interes și exclusiv în propriul nostru interes și cu siguranță nu ne vom ghida după declarații care consideră poate că o reglementare complet diferită, poate chiar nicio reglementare, este necesară și importantă”, a declarat Merz în conferința de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News