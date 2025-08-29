Reacția Rusiei, după ce Macron l-a numit „căpcăun“ pe Putin

Rusia susține că Macron a încălcat limita decenței numindu-l „căpcăun“ pe Putin.

Rusia a declarat vineri că președintele francez Emmanuel Macron a vorbit într-un mod nedemn de un șef de stat atunci când l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin „un căpcăun la porțile noastre”, potrivit Reuters.

Macron, care a făcut acest comentariu într-un interviu acordat săptămâna trecută, a fost ținta unor critici frecvente din partea Rusiei din cauza sprijinului său pentru Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat reporterilor de la Moscova că Macron făcea constant declarații ciudate care uneori depășeau limita decenței și se transformau în „insulte de grad inferior”.

„Acest lucru este nedemn pentru un șef de stat”, a spus Zaharova.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News