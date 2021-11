Lună Nouă în Scorpion. Cum ne va afecta: "Traume, suferinţă inimaginabilă. Simţim frica de pierdere, de trădare"

Luna Nouă din Scorpion de pe 4 noiembrie este un eveniment astrologic ce va aduce o paletă de stări, emoții și trăiri. "Chiar dacă nu se întâmplă nimic special în viața noastră, ne vom trezi bântuiți de tot felul de frici. Vom trece de la o extremă la alta, fără să ne dăm seama. Vom observa în jurul nostru tendințe extremiste, vom auzi cuvinte radicale și ne vom confrunta cu obscuritatea din interiorul nostru”, a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews și redactor șef Astrosens.

"Traume, suferinţă inimaginabilă"

"Peste tot veţi citi că este un moment bun de intenţii, că este un bun moment să începeți lucruri. Din experienţa mea, Luna Nouă este o chestie de stare, de senzații, şi de intenție, dar mai de grabă să te gândești, să îţi imaginezi. Vom trăi o paletă de emoţii. Totul este la extreme, totul este alb sau negru, totul sau nimic. Nu mai găsim spaţiu de manevră, nu mai găsim spaţiu în care să vedem şi lucrurile gri. Tendinţa tuturor, în această perioadă, este să fim copleşiţi şi pentru că majoritatea nu ştie să gestioneze emoţiile, s-ar putea să luăm totul foarte personal atât la nivel individual, cât și la nivel naţional şi internaţional.

Scorpionul, veţi citi voi, are mare legătură cu tot ce înseamnă secret, moarte, resurse, dar mai are ceva această Lună Nouă în Scorpion. Mai are legătură cu traume, cu suferinţa inimaginabilă, suferinţa pe care noi ne-o dorim sau pe care chiar o trăim. De cele mai multe ori, oamenii care au marcat Scorpionii au tendinţa spre a fi victimă. A-ţi dori să fii fericit este o mare greutate. De ce să fii fericit când poţi să rămâi în ciorba aceea reîncălzită? Despre asta vorbeşte o Lună Nouă în Scorpion. Îţi arată emoţia aleasă şi o duci până la un nivel inimaginabil. Este o chestie de transformare, de radicalizare, de renaştere şi de a duce la un nivel la care nu v-aţi fi gândit orice trăire, până vă doare capul. Vom încerca să ne apărăm, să controlăm ce este al nostru şi bineînțeles că vom deveni foarte refractari la ce zic ceilalţi şi vom avea tendinţa de a lua decizii implacabile", a spus astrologul Daniela Simulescu.

