Luka Modric (37 de ani) îşi prelungeşte contractul cu Real Madrid

Potrivit cotidianului AS, Modric s-a întâlnit cu responsabilii madrileni, inclusiv cu preşedintele Florentino Perez, cu care a discutat continuitatea sa pe Santiago Bernabeu.



Florentino Perez are o politică strictă în privinţa prelungirii contractelor jucătorilor de peste 30 de ani, cu care renegociază doar acorduri pentru un an suplimentar, aşa cum a procedat şi în cazul lui Modric, mizând şi pe faptul că talentatul fotbalist croat doreşte să rămână la Real Madrid, deşi are pe masă o ofertă impresionantă din fotbalul arab, care i-ar aduce 25 de milioane de euro pe sezon, adaugă sursa citată.



Câştigător al Balonului de Aur în 2018, an în care a disputat finala Cupei Mondiale cu naţionala Croaţiei (pierdută în faţa Franţei), Luka Modric a fost achiziţionat în 2012 de Real Madrid, de la echipa engleză Tottenham Hotspur. El a câştigat de cinci ori Liga Campionilor cu Real Madrid, precum şi trei titluri de campion al Spaniei, între alte trofee.



Noul contract, valabil până la 30 iunie 2024, îi va permite lui Modric să depăşească bariera de 500 de meciuri disputate în tricoul lui Real Madrid (în prezent are 480), precizează AS, potrivit Agerpres.

Ancelotti consideră că Real Madrid 'poate visa' la un nou trofeu în Liga Campionilor

Antrenorul Carlo Ancelotti consideră că echipa spaniolă de fotbal Real Madrid 'poate visa' la un nou trofeu în Liga Campionilor, după ce a reuşit să se califice în semifinalele acestei competiţii, pe care a câştigat-o anul trecut pentru a 14-a oară în istoria sa.

Madrilenii s-au impus săptămâna trecută, în deplasare, cu 2-0, în faţa formaţiei engleze Chelsea Londra, pe care reuşiseră să o învingă cu acelaşi scor şi în prima manşă a sferturilor de finală din Champions League.

'În acest stadiu al sezonului, suntem foarte buni colectiv. Echipa este în top, suntem cu toţii concentraţi şi motivaţi. A fost un meci solid, mai ales din punct de vedere defensiv. Calificarea în semifinale este un mare succes, care ne permite să visăm să câştigăm o altă Ligă a Campionilor, dacă vom ajunge în finală', a declarat Ancelotti la finalul jocului de pe stadionul Stamford Bridge.

Real Madrid s-a impus la Londra prin dubla internaţionalului brazilian Rodrygo (58, 80), un jucător 'incredibil de eficient' în opinia antrenorului său.

'Poziţionarea lui este mai bună acum pe teren. Dar când are mingea, nimeni nu are ce să-l înveţe, cu nivelul său, este incredibil de eficient, chiar şi atunci când nu marchează el însuşi. Astăzi a făcut diferenţa în acest meci, cu cele două goluri ale sale, dar adevărul este că la acest club avem norocul să avem o mulţime de jucători tineri care au energie şi calitate, iar acest lucru ne dă multă speranţă pentru viitor', a mai spus Ancelotti.

Real Madrid o va avea ca adversară în semifinalele Ligii Campionilor pe Manchester City.

